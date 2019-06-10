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تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود قطاع الاتصالات

الإثنين، 10 يونيو 2019 02:06 م
تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود قطاع الاتصالات بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.
 
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.75% رابحاً 43.74 نقطة ليغلق عند مستوى 5880.94 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.05% رابحاً 66.89 نقطة ليغلق عند مستوى 6438.89 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.09% خاسراً 4.13 نقطة ليغلق عند مستوى 4788.66 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 241.1 مليون سهم بقيمة 68.6 مليون دينار كويتى عبر 9656 صفقة.
 
وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.61%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.42%، تلاه قطاع العقار بنسبة 1.19%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.67%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.38%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.23%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.46%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.48%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.32%.
 
وجاء سهم "المنتجعات" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 26.55%، تلاه السورية بنسبة 11.54%، ثم أبيار بنسبة 9.45%، فيما تصدر سهم "شارقة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 15.47% ثم العقارية بنسبة 10%، ثم قيوين بنسبة 10%.
 

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