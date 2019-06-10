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تأجيل محاكمة 102 متهم بقضية أحدث شغب "عفرتو" المقطم لـ12 يونيو

الإثنين، 10 يونيو 2019 09:27 م
تأجيل محاكمة 102 متهم بقضية أحدث شغب "عفرتو" المقطم لـ12 يونيو محاكمة المتهم بقتل عفروتو ،ارشيفية
كتب أحمد حسنى

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أجلت الدائرة 10 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 102 متهم "مخلى سبيلهم" لاتهامهم فى أحداث الشغب والتجمهر أمام قسم شرطة المقطم التى وقعت فى يناير الماضى، إثر مقتل الشاب محمد عبد الحكيم، الشهير بـ  «عفروتو» داخل حجز القسم، لجلسة 12 يونيو، لاستكمال سماع الشهود.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدى حسين، و عضوية المستشارين أسامة أبو صافى ومنتصر احمد كحك، وأمانة سر أحمد عبد اللطيف وحسام عبد الرسول.

 

وقررت نيابة حوادث جنوب القاهرة، إحالة 102 متهم (مخلى سبيلهم) إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم: التعدى على قسم شرطة المقطم، ومستشفى المقطم التخصصى ومقاومة السلطات، وإتلاف المال العام والخاص، و التجمهر، وحرق سيارتى شرطة، ومحاولة اقتحام القسم، وحيازة مولوتوف.

وسبق وأن قضت ذات المحكمة، بمعاقبة "محمد. س" معاون مباحث بقسم المقطم بالسجن 3 سنوات، و6 أشهر لأمين الشرطة "محمد. أ" لاتهامهم بضرب «عفرتو» داخل القسم مما أفضى إلى موته، فضلا عن احتجازه دون وجه حق.

 

وكشفت التحقيقات عن أنه فى 5 يناير الماضى، ألقى ضابط وأمين شرطة بقسم المقطم، القبض على محمد عبد الحكيم وشهرته «عفروتو» فى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة، بأن استوقفاه واقتاداه دون سند إجرائى مشروع، وعذباه بدنيا وتعديا عليه ضربًا وصفعًا بالأيدى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

 


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قسم المقطم

اخبار الحوادث

جنايات القاهرة

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