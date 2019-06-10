بورصات الخليج خضراء فى ختام تعاملات الاثنين..والسعودية تسجل أعلى مستوى

كتب هانى الحوتى

ارتفعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفعت بورصة السعودية بنسبة 1.72% لتسجل أعلى مستوى لها فى 17 جلسة، وواصل سوق دبى ارتفاعه لليوم الثالث على التوالى بدعم قطاع العقار، ودفعت أسهم البنوك والاستثمار بورصة البحرين للمنطقة الخضراء.

بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.72% رابحا 149.99 نقطة ليغلق عند مستوى 8849.21 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.29% رابحاً 10.15 نقطة ليغلق عند مستوى 3462.95 نقطة. ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.72% رابحا 149.99 نقطة ليغلق عند مستوى 8849.21 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.29% رابحاً 10.15 نقطة ليغلق عند مستوى 3462.95 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 169.99 مليون سهم بقيمة 5.1 مليار ريال، وارتفعت أسهم 138 شركة، فيما تراجعت 39 شركة.

وارتفع 19 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 5.35%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 3.76%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.76%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 3.13%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.78%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.38%.

وجاء سهم "صادرات" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.97%، تلاه الباحة بنسبة 9.95%، ثم ثمار بنسبة 8.32%، فيما تصدر سهم "الأبحاث والتسويق" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.71% ثم أليانز إس إف بنسبة 2.48%، ثم مسك بنسبة 2.07%.

بورصة البحرين ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.37% رابحاً 5.40 نقطة ليغلق عند مستوى 1451.41 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعات البنوك والخدمات والاستثمار والفنادق والسياحة. ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.37% رابحاً 5.40 نقطة ليغلق عند مستوى 1451.41 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعات البنوك والخدمات والاستثمار والفنادق والسياحة.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 11.8 مليون سهم، بقيمة قدرها 2.5 مليون دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 0.62%، مدفوعا بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.18%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.08%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.45%، ثم قطاع الفنادق والسياحة بنسبة نمو 0.33% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 0.49%.

كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.14%، مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.29%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.08% مدفوعا بصعود سهم استيراد الاستثمارية بنسبة 8.33%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.26%.

بورصة دبى ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.90% رابحا 23.82 نقطة ليغلق عند مستوى 2674.77 نقطة. ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.90% رابحا 23.82 نقطة ليغلق عند مستوى 2674.77 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 202.3 مليون سهم محققة ما قيمته 256.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 4737 صفقة لـ36 سهما، وارتفع 21 سهما، فيما انخفض 12 سهماً، واستقرت 3 أسهم.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.72%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.11%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.10%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.60%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، فقطاع الاستثمار بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.92%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بنسبة 5.14%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.55%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة المصرف الخليجى التجارى بنسبة 8.06%، ثم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.15%.

بورصة الكويت تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى. تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.75% رابحاً 43.74 نقطة ليغلق عند مستوى 5880.94 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.05% رابحاً 66.89 نقطة ليغلق عند مستوى 6438.89 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.09% خاسراً 4.13 نقطة ليغلق عند مستوى 4788.66 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 241.1 مليون سهم بقيمة 68.6 مليون دينار كويتى عبر 9656 صفقة.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.61%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.42%، تلاه قطاع العقار بنسبة 1.19%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.67%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.38%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.23%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.46%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.48%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.32%.

وجاء سهم "المنتجعات" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 26.55%، تلاه السورية بنسبة 11.54%، ثم أبيار بنسبة 9.45%، فيما تصدر سهم "شارقة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 15.47% ثم العقارية بنسبة 10%، ثم قيوين بنسبة 10%.