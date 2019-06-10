سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 يونيو 2019 03:00 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين يواصل الاستعداد لزيارته القادمة إلى قيرغيزستان وطاجيكستان

الإثنين، 10 يونيو 2019 02:22 م
بوتين يواصل الاستعداد لزيارته القادمة إلى قيرغيزستان وطاجيكستان بوتين
موسكو (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يواصل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الاستعداد لزيارته القادمة إلى قيرغيزستان وطاجيكستان، والتى من المقرر أن تستضيف قمة منظمة شنغهاى للتعاون ومؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة فى آسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين، وفق ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية فى نسختها الإنجليزية "يخطط بوتين لزيارة قيرغيزستان وطاجيكستان فى الجزء الثانى من الأسبوع حيث ستكون هناك قمة منظمة شانغهاى للتعاون فى قيرغيزستان، وستستضيف طاجيكستان المؤتمر المعنى بالتفاعل وتدابير بناء الثقة فى آسيا وهو تنسيق مهم للغاية. لذلك، فإن استعدادات الخبراء جارية لهذه الأحداث".

ومن المقرر أن تعقد قمة منظمة شانغهاى للتعاون فى العاصمة القرغيزية بيشكيك فى الفترة من 13 إلى 14 يونيو. وتأسست المنظمة فى عام 2001 من قبل الصين وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان وفى عام 2017 انضمت الهند وباكستان إلى الكتلة.

ومن المتوقع عقد قمة مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة فى آسيا فى العاصمة الطاجكية، فى الفترة من 14 إلى 15 يونيو ومن المتوقع أن يستقطب المنتدى وفود رفيعة المستوى من غالبية الدول الآسيوية.

 


بوتين

روسيا

قيرغيزستان

طاجيكستان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حتى لا يعذب القارئ.. اعرف رأى الراحل أحمد خالد توفيق فى الكتابة

حتى لا يعذب القارئ.. اعرف رأى الراحل أحمد خالد توفيق فى الكتابة

شواطئ الغردقة تجذب المشاهير ونجوم الساحرة المستديرة.. محمد صلاح والننى ونافاس وبنزيما ينبهرون بجمال الطبيعة وجوها.. يروجون للسياحة بمصر على "السوشيال ميديا".. ووزير خارجية إسبانيا يصل للاستجمام.. صور

شواطئ الغردقة تجذب المشاهير ونجوم الساحرة المستديرة.. محمد صلاح والننى ونافاس وبنزيما ينبهرون بجمال الطبيعة وجوها.. يروجون للسياحة بمصر على "السوشيال ميديا".. ووزير خارجية إسبانيا يصل للاستجمام.. صور

رسمياً.. الأهلى يتقدم بشكوى عاجلة لمركز التسوية والتحكيم فى أزمة الدورى

رسمياً.. الأهلى يتقدم بشكوى عاجلة لمركز التسوية والتحكيم فى أزمة الدورى

النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لمتهمى اقتحام قسم كرداسة

النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لمتهمى اقتحام قسم كرداسة

أحمد خالد توفيق يبدع.. تعرف على سلسلة "سافارى"

أحمد خالد توفيق يبدع.. تعرف على سلسلة "سافارى"

رضا بين طلاب الثانوية العامة لمستوى الاقتصاد وشكاوى من صعوبة الإحصاء

رضا بين طلاب الثانوية العامة لمستوى الاقتصاد وشكاوى من صعوبة الإحصاء

شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ

شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ

مجلس الدولة: الخطأ المادى لا يكون سببا فى بطلان الحكم

مجلس الدولة: الخطأ المادى لا يكون سببا فى بطلان الحكم

شاهد.. استاد القاهرة يتزين لاستضافة مباريات امم افريقيا 2019

شاهد.. استاد القاهرة يتزين لاستضافة مباريات امم افريقيا 2019

استخدام الموسيقى فى تعليم الأطفال حلال أم حرام؟.. دار الإفتاء تجيب

استخدام الموسيقى فى تعليم الأطفال حلال أم حرام؟.. دار الإفتاء تجيب

أتراك ينظمون وقفة احتجاجية أمام CNN بأمريكا لسحب ترخيص قناة موالية لأردوغان

أتراك ينظمون وقفة احتجاجية أمام CNN بأمريكا لسحب ترخيص قناة موالية لأردوغان

شاهد.. أفضل 10 نهائيات فى تاريخ "كوبا أمريكا"

شاهد.. أفضل 10 نهائيات فى تاريخ "كوبا أمريكا"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة