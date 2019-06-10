بوتين يواصل الاستعداد لزيارته القادمة إلى قيرغيزستان وطاجيكستان

موسكو (أ ش أ)

يواصل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الاستعداد لزيارته القادمة إلى قيرغيزستان وطاجيكستان، والتى من المقرر أن تستضيف قمة منظمة شنغهاى للتعاون ومؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة فى آسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين، وفق ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية فى نسختها الإنجليزية "يخطط بوتين لزيارة قيرغيزستان وطاجيكستان فى الجزء الثانى من الأسبوع حيث ستكون هناك قمة منظمة شانغهاى للتعاون فى قيرغيزستان، وستستضيف طاجيكستان المؤتمر المعنى بالتفاعل وتدابير بناء الثقة فى آسيا وهو تنسيق مهم للغاية. لذلك، فإن استعدادات الخبراء جارية لهذه الأحداث".

ومن المقرر أن تعقد قمة منظمة شانغهاى للتعاون فى العاصمة القرغيزية بيشكيك فى الفترة من 13 إلى 14 يونيو. وتأسست المنظمة فى عام 2001 من قبل الصين وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان وفى عام 2017 انضمت الهند وباكستان إلى الكتلة.

ومن المتوقع عقد قمة مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة فى آسيا فى العاصمة الطاجكية، فى الفترة من 14 إلى 15 يونيو ومن المتوقع أن يستقطب المنتدى وفود رفيعة المستوى من غالبية الدول الآسيوية.