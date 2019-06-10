سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 يونيو 2019 09:53 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بعثة تجارية مصرية لاستكشاف أسواق أستونيا ولاتفيا والترويج للاستثمار

الإثنين، 10 يونيو 2019 09:00 م
بعثة تجارية مصرية لاستكشاف أسواق أستونيا ولاتفيا والترويج للاستثمار المهندس معتز رسلان
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنطلق خلال منتصف شهر يونيو الحالى، أعمال البعثة التجارية السابعة التى ينظمها المجلس المصرى للتعاون الدولى، إلى دولتى استونيا ولاتفيا، بمشاركة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين، بهدف الترويج لفرص الاستثمار وبحث مجالات الاستثمار المشترك فى عدد من القطاعات، ومناقشة سبل دفع حركة التجارة البينية.

وقال المهندس معتز رسلان رئيس مجلسى الأعمال المصرى الكندى، والمصرى للتعاون الدولى، فى بيان له اليوم، أن البعثة تم تنظيمها بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية وسفارتى مصر فى استونيا ولاتفيا، موضحا أنها تضم عدد من رؤساء الشركات فى قطاعات السياحة والبتروكيماويات وتكنولوجيا المعلومات والتصنيع والشحن البحرى والخدمات اللوجستية.

أضاف أن البعثة تأتى ضمن استراتيجية المجلس التى تركز على استكشاف فرص الاستثمار فى الأسواق غير التقليدية، والعمل على تعزيز علاقات مصر التجارية والاقتصادية مع هذه السواق، موضحا أن البعثة ستلتقى عدد كبير من الوزراء وكبار المسئولين بالدولتين، ومنظمات الأعمال للتعريف بالتطورات التى شهدها مناخ الاستثمار، والترويج لفرص الاستثمار وخاصة فى ظل المشروعات الضخمة التى تنفذها الحكومة وكذلك التسويق للسلع والمنتجات المصرية.

وأشار إلى أن اختيار أستونيا لتكون المحطة المقبلة لبعثات المجلس، جاء بسبب وجود الكثير من فرص التعاون بين البلدين فى الكثير من المجالات، مثل تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الحكومة الإلكترونية، حيث تعد استونيا من الدول المتطورة فى هذا المجال، ووقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،  لذلك من الممكن استثمار هذه الاتفاقية فى تعزيز التعاون فى هذا المجال وبحث الفرص المتاحة بين شركات البلدين.

أوضح أن استونيا من الأسواق المهمة للسياحة المصرية، وهناك فرص لعودة تدفق سائحيها لمصر، كما ستركز البعثة على الترويج للعديد من فرص الاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإمكانية التعاون فى مجالات انتاج الطاقة واستخراج البترول الصخرى والتى تعد استونيا من الدول الرائدة فيهما عالميا.

وأشار رسلان إلى أن لاتفيا من الأسواق المهمة أيضا لمصر، وهناك فرص كبيرة وواعدة لتطوير علاقاتنا التجارية والاقتصادية معها، خاصة فى ظل الجهود والزيارات المتبادلة لدفع العلاقات الثنائية معها على كافة المستويات فى الفترة الأخيرة، موضحا أن التجارة بين البلدين تخضع لاتفاقية مصر والاتحاد الأوروبى وهو ما يعنى عدم وجود أى عوائق لدفع التبادل التجارى.

أضاف أن التبادل التجارى بين البلدين مازال محدودا ولا يرقى للعلاقات المتميزة والفرص الكبيرة بالسوقين المصرى واللاتفى ، حيث تشير الاحصائيات إلى أن صادرات لاتفيا لمصر بلغت نحو 70 مليون يورو فى 2018، فى حين تبلغ صادرات مصر لها نحو 3.5 مليون يورو، مشيرا إلى أن دفع حركة التجارة سيكون على قائمة أولويات البعثة، بالإضافة إلى بحث إقامة مشروعات مشتركة فى عدد من المجالات فى مصر.

وأشار إلى أن أجندة البعثة تتضمن زيارة العديد من المصانع بالبلدين، للتعرف على قصص نجاحها وإمكانية الاستفادة منها فى مصر، وبحث فرص التعاون المشترك ، وإيجاد أسواق للكثير من المنتجات والسلع المصرية المتميزة.

 


بعثة تجارية لاستويا

لاتفيا

معتز رسلان

المصرى للتعاون الدولى

المصرى الكندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

" السياحة بين أزمات الأمس وفرص الغد".. ندوة مجلس الأعمال المصرى الكندى

الثلاثاء، 28 مايو 2019 04:56 م

رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى: نحتاج للتخصص فى الصناعة ومفيش دولة بتصنع من الإبرة للصاروخ.. معتز رسلان لـ"اليوم السابع": الفهلوة والشطارة من بعض المصدرين تضر باسم مصر فى الخارج.. وجهود حكومية لدعم الصادرات

الثلاثاء، 21 مايو 2019 06:30 م

رئيس "المصرى الكندى" : قريبا نستأنف البعثات المصرية لكندا

الإثنين، 20 مايو 2019 11:00 م

المصرى الكندى: دراسة عودة الزيارات لدعم التبادل التجارى بين البلدين

الثلاثاء، 14 مايو 2019 06:35 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: نجوم أفريقيا على أرض مصر

اليوم السابع: نجوم أفريقيا على أرض مصر

فيديو..محمد صلاح لـ الجماهير المصرية: مستنى تشجيعكم فى "الكان"

فيديو..محمد صلاح لـ الجماهير المصرية: مستنى تشجيعكم فى "الكان"

كل ما تريد معرفته عن كوكب المشترى أضخم كواكب المجموعة الشمسية × 10 معلومات

كل ما تريد معرفته عن كوكب المشترى أضخم كواكب المجموعة الشمسية × 10 معلومات

الأهلى يواصل التصعيد ضد اتحاد الكرة ويقدم شكوى رسمية بمركز التسوية والتحكيم.. الأربعاء موعداً للنظر فى الشق العاجل.. الأحمر مهدد بفقدان مقعده بدورى أبطال أفريقيا.. وخبير لوائح يوضح النتائج المتوقعة

الأهلى يواصل التصعيد ضد اتحاد الكرة ويقدم شكوى رسمية بمركز التسوية والتحكيم.. الأربعاء موعداً للنظر فى الشق العاجل.. الأحمر مهدد بفقدان مقعده بدورى أبطال أفريقيا.. وخبير لوائح يوضح النتائج المتوقعة

منتخبات امم افريقيا 2019.. تونس فى مهمة البحث عن اللقب الثانى.. جيريس "الديك الفرنسى" أمل التوانسة لاعتلاء منصة التتويج.. معلول وساسى أسلحة ممثل العرب لفك عقدة ربع النهائى.. ولماذا سمى المنتخب بـ"نسور قرطاج"؟

منتخبات امم افريقيا 2019.. تونس فى مهمة البحث عن اللقب الثانى.. جيريس "الديك الفرنسى" أمل التوانسة لاعتلاء منصة التتويج.. معلول وساسى أسلحة ممثل العرب لفك عقدة ربع النهائى.. ولماذا سمى المنتخب بـ"نسور قرطاج"؟

حتى لا يعذب القارئ.. اعرف رأى الراحل أحمد خالد توفيق فى الكتابة

حتى لا يعذب القارئ.. اعرف رأى الراحل أحمد خالد توفيق فى الكتابة

شواطئ الغردقة تجذب المشاهير ونجوم الساحرة المستديرة.. محمد صلاح والننى ونافاس وبنزيما ينبهرون بجمال الطبيعة وجوها.. يروجون للسياحة بمصر على "السوشيال ميديا".. ووزير خارجية إسبانيا يصل للاستجمام.. صور

شواطئ الغردقة تجذب المشاهير ونجوم الساحرة المستديرة.. محمد صلاح والننى ونافاس وبنزيما ينبهرون بجمال الطبيعة وجوها.. يروجون للسياحة بمصر على "السوشيال ميديا".. ووزير خارجية إسبانيا يصل للاستجمام.. صور

رسمياً.. الأهلى يتقدم بشكوى عاجلة لمركز التسوية والتحكيم فى أزمة الدورى

رسمياً.. الأهلى يتقدم بشكوى عاجلة لمركز التسوية والتحكيم فى أزمة الدورى

النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لمتهمى اقتحام قسم كرداسة

النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لمتهمى اقتحام قسم كرداسة

أحمد خالد توفيق يبدع.. تعرف على سلسلة "سافارى"

أحمد خالد توفيق يبدع.. تعرف على سلسلة "سافارى"

رضا بين طلاب الثانوية العامة لمستوى الاقتصاد وشكاوى من صعوبة الإحصاء

رضا بين طلاب الثانوية العامة لمستوى الاقتصاد وشكاوى من صعوبة الإحصاء

شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ

شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة