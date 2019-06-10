الرئيسية أخبار عاجلة انطلاق الدورة الخامسة لملتقى بُناة مصر 16 يونيو تحت رعاية الرئيس السيسي الإثنين، 10 يونيو 2019 11:43 م ملتقى بناة مصر مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء يلتقى 14 رئيس اتحاد مقاولات إفريقي، في ملتقى "بُناة مصر"، وذلك لوضع رؤية تنفيذية للمشاريع الكبرى في القارة السمراء، 16 يونيو الجارى. وملتقى «بناة مصر» يبحث فرص مشاركة شركات المقاولات المصرية في إعادة إعمار كلا من ليبيا والعراق. العراق ليبيا ملتقى بناة مصر الرئيس السيسى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع اليوم السابع: نجوم أفريقيا على أرض مصر فيديو..محمد صلاح لـ الجماهير المصرية: مستنى تشجيعكم فى "الكان" كل ما تريد معرفته عن كوكب المشترى أضخم كواكب المجموعة الشمسية × 10 معلومات الأهلى يواصل التصعيد ضد اتحاد الكرة ويقدم شكوى رسمية بمركز التسوية والتحكيم.. الأربعاء موعداً للنظر فى الشق العاجل.. الأحمر مهدد بفقدان مقعده بدورى أبطال أفريقيا.. وخبير لوائح يوضح النتائج المتوقعة منتخبات امم افريقيا 2019.. تونس فى مهمة البحث عن اللقب الثانى.. جيريس "الديك الفرنسى" أمل التوانسة لاعتلاء منصة التتويج.. معلول وساسى أسلحة ممثل العرب لفك عقدة ربع النهائى.. ولماذا سمى المنتخب بـ"نسور قرطاج"؟ حتى لا يعذب القارئ.. اعرف رأى الراحل أحمد خالد توفيق فى الكتابة شواطئ الغردقة تجذب المشاهير ونجوم الساحرة المستديرة.. محمد صلاح والننى ونافاس وبنزيما ينبهرون بجمال الطبيعة وجوها.. يروجون للسياحة بمصر على "السوشيال ميديا".. ووزير خارجية إسبانيا يصل للاستجمام.. صور رسمياً.. الأهلى يتقدم بشكوى عاجلة لمركز التسوية والتحكيم فى أزمة الدورى النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لمتهمى اقتحام قسم كرداسة أحمد خالد توفيق يبدع.. تعرف على سلسلة "سافارى" رضا بين طلاب الثانوية العامة لمستوى الاقتصاد وشكاوى من صعوبة الإحصاء شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ المزيد من Trending Plus
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