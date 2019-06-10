اليوم.. ندوة حول سوق المال بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية

كتب عبد الحليم سالم

يعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، ندوة بعنوان: "ماذا يحدث فى سوق المال المصرى؟ أزمة قطاعية أم مرآة للأداء الاقتصادى؟".

يتحدث فى الندوة محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وهانى توفيق الرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر، وهانى برزى رئيس مجلس إدارة شركة ايديتا للصناعات الغذائية، وأحمد أبو السعد رئيس مجلس إدارة شركة رسملة لإدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية، وتديرها الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز.

وصرحت الدكتورة عبلة عبد اللطيف أن سوق المال يعانى من تخبط فى الأداء ولا أحد يعرف أسباب هذا التخبط، هل يرجع لأزمات مرتبطة بالقطاع نفسه؟ أم أزمات متعلقة بالاقتصاد ككل؟ وهو ما تسعى الندوة للإجابة عليه بحضور لفيف من المتخصصين، خاصة فى ظل وجود طروحات لشركات حكومية بالبورصة، ورئيس البورصة المصرية، وخبراء من القطاع الخاص وشركات الاستثمار، مؤكدة على اهتمام المركز بمناقشة القضايا الاقتصادية الهامة والخروج بنتائج وتوصيات للقضايا المطروحة للنقاش.