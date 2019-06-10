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اليوم.. قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية لـ6 ساعات لغسيل الشبكات بالكلور

الإثنين، 10 يونيو 2019 12:00 ص
اليوم.. قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية لـ6 ساعات لغسيل الشبكات بالكلور قطع مياه - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية، اليوم الإثنين، الموافق 10 يونيه الجارى، لمدة 6 ساعات، من الساعة العاشرة مساء اليوم، وحتى الساعة الرابعة فجر غد الثلاثاء، وذلك لأعمال غسيل الشبكات وتطهير الخزانات بالكلور.

وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

 وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

 

 


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قطع مياه الشرب

مدينة القناطر الخيرية

محافظة القليوبية

غسيل الشبكات

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