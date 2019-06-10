النيابة توجه الشروع فى قتل وسرقة للمتهمين بإطلاق النار على شاب لسرقته بالهرم

كتب أحمد الجعفرى

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيق مع سائق وعامل بعدما وجهت لهما تهم الشروع فى قتل وسرقة سائق "توك توك" بالهرم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

واستعلمت النيابة العامة عن الحالة الصحية لسائق ال"توك توك" المجنى عليه، للوقوف على ظروف إصابته، واستدعائه لسماع أقواله.

وتلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا من عامل، أفاد فيه، بتورط شخصين فى استدراج ابنه، البالغ من العمر 22 عاما، أثناء قيادته توك توك، وطلبا منه توصيلهما، ثم سرقا التوك توك بالإكراه، بعد إصابته برش خرطوش.

وبإجراء التحريات توصل المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، إلى تورط سائق وعاطل فى ارتكاب الواقعة، وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.