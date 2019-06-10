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النقض تلغى عقوبة الإعدام لمتهم فى قضية اقتحام قسم كرداسة

الإثنين، 10 يونيو 2019 01:06 م
النقض تلغى عقوبة الإعدام لمتهم فى قضية اقتحام قسم كرداسة محكمة النقض-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من المتهم أشرف محمد عيسى، وبتصحيح الحكم، بإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة ضده، ومعاقبته بالسجن المؤبد فى قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة.
 
كانت محكمة جنايات الجيزة أصدرت حكما بالإعدام على المتهم إلا أنه أقام بالطعن بمفرده على الحكم الصادر أمام محكمة النقض.
 
كانت نيابة شمال الجيزة، برئاسة المستشار محمد أباظة، أحالت الـ23 متهمًا إلى محكمة الجنايات، لارتكابهم جرائم اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتجمهر، والإتلاف العمدى، والتخريب، والتأثير على رجال السلطة العامة، والقتل، والشروع فيه، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة، وحيازة أسلحة والتلويح بالعنف.
 
 
 

محكمة النقض

محكمة جنايات الجيزة

أحداث قسم كرداسة

أحداث عنف

اقتحام قسم كرداسة

عقوبة الإعدام

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