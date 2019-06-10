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"الناموس" أكبر ناقل للملاريا.. كيف ينقل العدوى؟

الإثنين، 10 يونيو 2019 12:16 م
"الناموس" أكبر ناقل للملاريا.. كيف ينقل العدوى؟ الملاريا والناموس
كتبت فاطمة خليل

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الملاريا من الأمراض القاتلة التى تنتشر العدوى به عن طريق لدغات الناموس، فى هذا التقرير نتعرف على مرض الملاريا وأسبابه وكيفية الإصابة به، بحسب موقع Net doctor.

اعراض الملاريا
اعراض الملاريا

ما هي الملاريا؟
 

الملاريا مرض استوائي قد يكون قاتلاً وينتج عن طفيل يعرف باسم Plasmodium، ينتشر عن طريق لدغة البعوضة المصابة.

قد يصاب الشخص المصاب بنوبات وحمى أو أعراض شبيهة بالإنفلونزا أوالإسهال أو مجموعة كاملة من الأعراض الأخرى.

الملاريا هي واحدة من الأسباب الرئيسية للمرض والموت في العالم، وتشير التقديرات إلى أن هناك حوالي 200 مليون حالة جديدة كل عام ، مع أكثر من 500 ألف حالة وفاة في جميع أنحاء العالم (91 % في أفريقيا).

ما الذي يسبب الملاريا؟
 

يعد طفيل الملاريا ، Plasmodium ، كائنًا صغيرًا وحيد الخلية يعيش كطفيل في الإنسان، والقردة، ونوع معين من البعوض .

الناموس
الناموس

كيف تصاب بالملاريا؟
 

تتسبب البعوضة المصابة بطفيليات الملاريا بنقل الطفيليات إلى شخص سليم عندما تمتص دمه.

في الإنسان، ينتقل الطفيلي إلى الكبد عبر الدم ثم يخرج إلى مجرى الدم مرة أخرى، حيث يغزو كريات الدم الحمراء (الخلايا التي تحمل الأكسجين في الدم)،  يمكن أيضًا نقل الملاريا عن طريق نقل الدم واستخدام الإبر المصابة.

وللوقاية من الملاريا يجب عليك التحدث مع الطبيب أوالصيدلي قبل التخطيط لرحلتك إلى منطقة أو بلد تنتشر فيها الملاريا، ويجب عليك تناول الأدوية الوقائية ضد الطفيليات واتخاذ أي خطوات ممكنة لتجنب التعرض للدغات الناموس.


اعراض الملاريا

الملاريا

علامات الاصابة بالملاريا

مرض الملاريا

الوقاية من الملاريا

الناموس

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