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الموز مش بس لصحتك.. هيظبط بشرتك وشعرك

الإثنين، 10 يونيو 2019 07:30 ص
الموز مش بس لصحتك.. هيظبط بشرتك وشعرك فوائد الموز للصحة والشعر
كتبت نهير عبد النبى

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يعتبر الموز من الفواكه المفضلة للكثيرون، حيث انه يتميز بمذاقه الطيب والمختلف، كما أنه يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم ويزيد البشرة نضارة وجمال، ويساعد على نمو الشعر بشكل صحى.
 
وحسب ما ذكره موقع healthline فأن فوائد الموز للبشرة والشعر، هى:
 
الموز
الموز
 
1- يحتوى الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم والفيتامينات الأخرى الذى يعمل على تعزيز صحة ونضارة البشرة والحفاظ على ترطيبها وجمالها.
 
2- يعمل على تفتيح البشرة والتخلص من البقع والبثور السوداء.
 
3- يحتوى الموز على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والتى تعمل على التخلص من التجاعيد والخطوط البيضاء على البشرة.
 
4- من الممكن استخدام الموز مع العسل للتخلص من حب الشباب والبقع المنتشرة على البشرة.
 
5- يحتوى الموز على كمية عالية من الفيتامينات التى تعزز صحة الشعر وتعالج التساقط والتلف.
 
6- يعمل على علاج التلف ويعزز نمو فروة الرأس ويساعد على كثافته.
 
7- يحافظ على ترطيب الشعر ونعومته ويعالج الجفاف والتلف.

الموز

ترطيب الشعر

مضادة الأكسدة

التجاعيد

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