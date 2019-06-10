"المهن التمثيلية" تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مجهول زور بيانا ونسبه إليها

كتب أحمد الجعفرى

تقدم الممثل القانونى لنقابة المهن التمثيلية، ببلاغ للنائب العام ضد شخص مجهول نشر وروج منشورا عبر مواقع "التواصل الاجتماعي" ونسبه إليها، مضمونه أن النقابة تحذر من بعض الأسماء المطلوبين للتحقيق معهم فى قضايا نصب وتزوير باسم النقابة، وإنتاج أعمال منافية للأداب.

وحذر "البيان" المزور والمنسوب للنقابة الوجوه الجديدة من عدم التعامل مع عدد من النقابيين، وأن التعامل يكون من خلال النقابة، والجهات المعتمدة منها، وذكر عدد من الأشخاص المطلوب التحقيق معهم.

وطالب البلاغ الذى قدمه شعبان سعيد المحامى وممثل النقابة وحمل رقم 7899 سنة 2049 عرائض النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحقيق فى الواقعة، والكشف عن مروج تلك الشائعة، لما تسببه من أضرار بالغة للنقابة، خاصة مع تزوير أوراقها وخاتمها.