المصرية للمنتجعات السياحية تضيف بند إعادة تشكيل مجلس الإدارة بجدول عموميتها

كتب هانى الحوتى

أعلنت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، عن تأجيل انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة إلى جلسة الأربعاء الموافق 10 يوليو المقبل، مع إضافة بند إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة بناء على طلب بعض المساهمين.

وبررت الشركة، فى إفصاح للبورصة، اليوم الاثنين، قرار التأجيل حتى يتسنى إعادة تشكيل مجلس الإدارة بعد الانتهاء من إجراءات تعديل النظام الأساسى للشركة بما يسمح بالتصويت التراكمى، وفقاً للقرارات المنظمة فى هذا الشأن والمعروض على الجمعية العامة غير العادية بجلستها التى سوف تنعقد غداً الثلثاء الموافق 11 يونيو، ولمنح فرصة كافية للمساهمين الراغبين فى الترشح لمجلس الإدارة لتقديم ترشيحاتهم.