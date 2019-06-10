المشدد 3 سنوات لعاطلين بتهمة الشروع فى خطف فتاة بالمرج

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلان، بالسجن 3 سنوات، لاتهامهما بالشروع في خطف فتاة في المرج.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم "رجب.ا" مسجل خطر، و"جميل.ج" عامل، بالشروع في خطف المجني عليها "ياسمين.س"، بالإكراه، بأن جذبها عنوة داخل الدراجة البخارية "توك توك" قيادته، وأثناء سيرهما شاهدوا وحدة المرور علي نفس الطريق، وشاءت الأقدار بتعطل الدراجة البخارية وقتها، وهو ما دفع الفتاة للصراخ، فتم ضبطهما من قبل قوات الأمن بدائرة قسم شرطة المرج، واعترفوا بمحاولة خطف الفتاة، والتعدي عليها، لكن فشلت خطتهم برؤية قوات الأمن، وتحرر المحضر اللازم.