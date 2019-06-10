المشدد 15 سنوات لربة منزل بتهمة تجارة المخدرات فى السلام

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة ربة منزل، بالسجن المشدد 15 سنوات، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى بتجارة بالمواد المخدرة، فى السلام.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة السلام تفيد بقيام "سمر.س" 35 سنة بالإتجار فى المواد المخدرة متخذه من دائرة القسم وكرا لها لترويج المواد المخدرة بين المواطنين، وبعمل التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطها وبحوزتها كمية كبيرة بلغت 2 كليو من مخدر البانجو، متخذه من المنزل وكرا لها لترويج المواد المخدرة.

وبمواجهتها، اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتمت إحالتهم للنيابة العامة، التى أحالتها لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيق، التى أصدرت حكمها بالسجن المشدد 15 سنة عليها .