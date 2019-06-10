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المشدد 10 سنوات لعاطلين بتهمة تزوير العملة فى عين شمس

الإثنين، 10 يونيو 2019 01:58 م
المشدد 10 سنوات لعاطلين بتهمة تزوير العملة فى عين شمس تزوير عملة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 10 سنوات، على عاطلين، بتهمة ترويج عملة ورقية مقلدة، فى دائرة  قسم شرطة عين شمس.
 
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين "ماجد .م" عامل، و"جمعة" صاحب مقهي، حازا عملات ورقية مقلدة بقصد الترويج من فئتى المائتى والمائة جنيه مصرى عشرة ورقات نقدية من الفئة الأولى وعشرين ورقة من الفئة الثانية مصطنعة على غرار الأوراق النقدية الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى المرفق، مع علمهم بأمر تقليدها وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
 
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الثانى روج العملة المقلدة المضبوطة موضوع الاتهام السابق، وكانت قوات الأمن ألقت القبض على المتهمين واعترفا بتقليدهم للعملة المقلدة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
 
 

السجن المشدد

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قسم عين شمس

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