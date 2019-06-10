المؤشر الرئيسى للبورصة يتجاوز مستوى 14 ألف نقطة بمنتصف التعاملات

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.34% ليصل إلى مستوى 14097 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.65% ليصل إلى مستوى 2130 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.65% ليصل إلى مستوى 17532 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 604 نقاط، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 1542 نقطة.
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