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وسط مشتريات عربية وأجنبية..

المؤشر الرئيسى للبورصة يتجاوز مستوى 14 ألف نقطة بمنتصف التعاملات

الإثنين، 10 يونيو 2019 12:16 م
المؤشر الرئيسى للبورصة يتجاوز مستوى 14 ألف نقطة بمنتصف التعاملات البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.34% ليصل إلى مستوى 14097 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.65% ليصل إلى مستوى 2130 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.65% ليصل إلى مستوى 17532 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 604 نقاط، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 1542 نقطة.
 

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