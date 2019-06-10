المؤبد لـ 5 وبراءة 37 فى اشتباكات الحرارزة والرماضنة بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين ، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المؤبد و4 متهمين أخرين بالسجن 5 سنوات والسجن المشدد 7 سنوات لمتهم فيما برأت 37 متهما آخرين فى قضية الاشتباكات بين عائلة الحرارزة والرماضنة بقرية الكتكاتة بدائرة مركز ساقلتة، والتى أسفرت عن مقتل اثنين وإصابة آخرين .

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فاروق، وعضوية المستشارين فهر عبد العظيم عمارة، وفاروق محمد السيد، بأمانة سر عصام حسانين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2015 بدائرة مركز ساقلتة ، عندما تلقى مدير أمن سوهاج، بلاغا من مركز شرطة ساقلتة، بوقوع مشاجرة بين عائلتين ووجود متوفين، وإصابة 2 آخرين فى تبادل لإطلاق النار، وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات بنشوب مشاجرة بين بعض أفراد عائلتى "الحرارزة والرماضنة" بناحية قرية الكتكاتة دائرة المركز، تبادل خلالها ‏الطرفان إطلاق الأعيرة النارية.

وأسفرت المشاجرة عن مقتل "كمال.إ.خ" 50 عاما، حلاق، لا ينتمى للطرفين‏، و"ياسر.ع.أ. ف" 40 سنة موظف بهيئة البريد ينتمى ‏للعائلة الأولى، وإصابة "سيد.أ.ع.ع" 53 سنة شيخ حصة ويقيم بذات الناحية بطلق ‏نارى بالفخذ الأيمن، ينتمى للعائلة الأولى، و"فتحى.م"، ‏كما تم إشعال النيران بمسكن "عبد العظيم..أ"، نتيجة بعض الأعيرة النارية أدت لاشتعال النيران، وكشفت التحريات، عن وجود خلافات سابقة بين الطرفين، تجددت مرة أخرى ، وتم القبض على المتهمين، وتمت إحالتهم الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم .