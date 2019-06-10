سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 يونيو 2019 02:05 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

المؤبد لـ 5 وبراءة 37 فى اشتباكات الحرارزة والرماضنة بسوهاج

الإثنين، 10 يونيو 2019 01:34 م
المؤبد لـ 5 وبراءة 37 فى اشتباكات الحرارزة والرماضنة بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين ، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المؤبد و4 متهمين أخرين بالسجن 5 سنوات والسجن المشدد 7 سنوات لمتهم فيما برأت 37 متهما آخرين فى قضية الاشتباكات بين عائلة الحرارزة والرماضنة بقرية الكتكاتة بدائرة مركز ساقلتة، والتى أسفرت عن مقتل اثنين وإصابة آخرين .

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فاروق، وعضوية المستشارين فهر عبد العظيم عمارة، وفاروق محمد السيد، بأمانة سر عصام حسانين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2015 بدائرة مركز ساقلتة ، عندما تلقى مدير أمن سوهاج، بلاغا من مركز شرطة ساقلتة، بوقوع مشاجرة بين عائلتين ووجود متوفين، وإصابة 2 آخرين فى تبادل لإطلاق النار، وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات بنشوب مشاجرة بين بعض أفراد عائلتى "الحرارزة والرماضنة" بناحية قرية الكتكاتة دائرة المركز، تبادل خلالها ‏الطرفان إطلاق الأعيرة النارية.

وأسفرت المشاجرة عن مقتل "كمال.إ.خ" 50 عاما، حلاق، لا ينتمى للطرفين‏، و"ياسر.ع.أ. ف" 40 سنة موظف بهيئة البريد ينتمى ‏للعائلة الأولى، وإصابة "سيد.أ.ع.ع" 53 سنة شيخ حصة ويقيم بذات الناحية بطلق ‏نارى بالفخذ الأيمن، ينتمى للعائلة الأولى، و"فتحى.م"، ‏كما تم إشعال النيران بمسكن "عبد العظيم..أ"، نتيجة بعض الأعيرة النارية أدت لاشتعال النيران، وكشفت التحريات، عن وجود خلافات سابقة بين الطرفين، تجددت مرة أخرى ، وتم القبض على المتهمين، وتمت إحالتهم الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم .

 

 


سوهاج

جنايات سوهاج

عائلتى الحرارزة والرماضنة

ساقلتة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"جنايات سوهاج" تحيل أوراق عامل قتل شخصًا وشرع فى قتل والدته للمفتى

الإثنين، 03 يونيو 2019 02:30 م

"جنايات سوهاج" تقضى بإعدام 5 متهمين بقتل شخصين بسبب خلافات بينهما

الأحد، 02 يونيو 2019 04:04 م

جنايات سوهاج تقضى بإعدام 4 متهمين بالسطو المسلح على سيارة بريد وقتل قائدها

الأحد، 26 مايو 2019 04:03 م

"جنايات سوهاج" تقضى بإعدام متهمين بقتل شخص أخذا بالثأر

السبت، 18 مايو 2019 02:56 م

جنايات سوهاج تقضى بالسجن المشدد 10 سنوات لعامل استخدم العنف مع رجال الشرطة

الإثنين، 13 مايو 2019 03:08 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شواطئ الغردقة تجذب المشاهير ونجوم الساحرة المستديرة.. محمد صلاح والننى ونافاس وبنزيما ينبهرون بجمال الطبيعة وجوها.. يروجون للسياحة بمصر على "السوشيال ميديا".. ووزير خارجية إسبانيا يصل للاستجمام.. صور

شواطئ الغردقة تجذب المشاهير ونجوم الساحرة المستديرة.. محمد صلاح والننى ونافاس وبنزيما ينبهرون بجمال الطبيعة وجوها.. يروجون للسياحة بمصر على "السوشيال ميديا".. ووزير خارجية إسبانيا يصل للاستجمام.. صور

رسمياً.. الأهلى يتقدم بشكوى عاجلة لمركز التسوية والتحكيم فى أزمة الدورى

رسمياً.. الأهلى يتقدم بشكوى عاجلة لمركز التسوية والتحكيم فى أزمة الدورى

النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لمتهمى اقتحام قسم كرداسة

النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لمتهمى اقتحام قسم كرداسة

أحمد خالد توفيق يبدع.. تعرف على سلسلة "سافارى"

أحمد خالد توفيق يبدع.. تعرف على سلسلة "سافارى"

رضا بين طلاب الثانوية العامة لمستوى الاقتصاد وشكاوى من صعوبة الإحصاء

رضا بين طلاب الثانوية العامة لمستوى الاقتصاد وشكاوى من صعوبة الإحصاء

شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ

شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ

مجلس الدولة: الخطأ المادى لا يكون سببا فى بطلان الحكم

مجلس الدولة: الخطأ المادى لا يكون سببا فى بطلان الحكم

شاهد.. استاد القاهرة يتزين لاستضافة مباريات امم افريقيا 2019

شاهد.. استاد القاهرة يتزين لاستضافة مباريات امم افريقيا 2019

استخدام الموسيقى فى تعليم الأطفال حلال أم حرام؟.. دار الإفتاء تجيب

استخدام الموسيقى فى تعليم الأطفال حلال أم حرام؟.. دار الإفتاء تجيب

أتراك ينظمون وقفة احتجاجية أمام CNN بأمريكا لسحب ترخيص قناة موالية لأردوغان

أتراك ينظمون وقفة احتجاجية أمام CNN بأمريكا لسحب ترخيص قناة موالية لأردوغان

شاهد.. أفضل 10 نهائيات فى تاريخ "كوبا أمريكا"

شاهد.. أفضل 10 نهائيات فى تاريخ "كوبا أمريكا"

منتخبات امم افريقيا 2019.. السنغال تبحث عن المجد فى الكان.. سيسيه يرفع شعار "لا يبنى البلد إلا ابن البلد".. مانى يقود أحلام بلاده لتحقيق اللقب الأول..ولماذا سمى المنتخب الأغلى بالقارة السمراء بـ أسود التيرانجا؟

منتخبات امم افريقيا 2019.. السنغال تبحث عن المجد فى الكان.. سيسيه يرفع شعار "لا يبنى البلد إلا ابن البلد".. مانى يقود أحلام بلاده لتحقيق اللقب الأول..ولماذا سمى المنتخب الأغلى بالقارة السمراء بـ أسود التيرانجا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة