وأضاف المتحدث - في تصريح صحفي اليوم الإثنين أنه بوسعه تأكيد المعلومات المتعلقة بالزيارة وأنه يجري التحضير لها ، لافتا إلى أن ( موسكو) تولي اهتماما كبيرا لهذه الزيارة، حيث توجد علاقات شراكة بناءة مع ( الرياض ) .

وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ، قد صرح - في وقت سابق - بأن بلاده تترقب زيارة الرئيس الروسي ، بوتين للسعودية ، خلال شهر أكتوبر القادم ، معربا عن أمله في أن تعطي هذه الزيارة دفعة لتطوير العلاقات بين البلدين.

وأضاف الوزير السعودي - خلال اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة ، في العاصمة الروسية (موسكو ) أنه من المتوقع أن تسهم زيارة الرئيس

بوتين في تعزيز العلاقات بين الجانبين وتطويرها والدفع بها قدما ، منوها بأن زيارة العاهل السعودي ، الملك سلمان بن عبد العزيز لروسيا عام "2017 " أسهمت في دفع العلاقات بين البلدين وتعزيزها.