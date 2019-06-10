القومى للاتصالات: مناطق بالصعيد والدلتا تصل فيها سرعة الإنترنت لـ15 ميجا

أكد ممثلو الجهاز القومى للاتصالات، على أن سرعة الإنترنت فى مناطق عديدة بالصعيد والدلتا تصل إلى 15 ميجا، مثلها جميع المجتمعات العمرانية الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوى اليوم الاثنين، بحضور ممثلو الجهاز القومى للاتصالات، لمناقشة طلبى الإحاطة المقدمين من النائب سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى حول الانقطاع المتكرر وسوء الخدمة الانترنت وسوء خدمة شركات المحمول.

وفى السياق ذاته لفت ممثلو الاتصالات، إلى أن قوة وسرعة الإنترنت ستظهر فى العاصمة الإدارية الجديدة والمناطق والمدن المخططة ببنيه تكنولوجية جيدة، موضحين أن سبب ضعف الانترنت فى بعض الأماكن يعود إلى سوء البنية الاساسية والعشوائيات والتخطيط غير الصحيح منذ البداية، لكن يجرى حاليًا فى إطار خطط الإحلال والتجديد للشبكات.

وقال النائب سعيد حساسين، إن مشكلة انقطاع الإنترنت أصبحت مشكلة كبيرة، وخدمة الإنترنت ضعيفة، بدون أسباب معروفة لدى أحد متسائلا ما هو سبب بطئ الإنترنت فى مصر؟

كما ناقشت اللجنة أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب ممدوح عمارة حول ضعف شبكات المحمول ببعض طرق حلايب وشلاتين وسوء الخدمة على طرق " برانيس حلايب" و" برانيس أسوان" عدم وجود شبكة على بعض الطرق الرئيسية.

وكشف ممثلو جهاز الاتصالات، أن الطريق لا ولاية له على أى جهة من الجهات ويجب تطويره قبل وضع الشيكات وأنه بعد تطوير الطرق سيتم تطوير الخدمة؟.