القبض على 288 هاربا من أحكام قضائية وتحرير 206 قضية مرافق بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 288 محكوم عليهم ، و18 أحكام جنائية خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة و التشكيلات العصابية .

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط 288 محكومًا عليهم بإجمالى 8022 أحكام منفذة " 870 حكمًا جزئيًا و 143 حكمًا مستأنف" ، وتحصيل 5752 جنيه غرامات، وتحرير 219 مخالفة .

كما تم ضبط 206 قضية مرافق، 19 أشغال طريق، 88 بائع متجول ،37 إزالة فوريه ،65 تنده ، 39 وصلات كهربائية ، إزالة 60 طن قمامة.