القبض على 25 عاطلا بحيازتهم مواد مخدرة و أسلحة وذخائر بحملة أمنية بالخانكة

القليوبية نيفين طه

شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 25عاطلا وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، والأسلحة النارية تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيي راضى رئيس المباحث ، بالقبض على 25 عاطلا خلال حملة أمنية شملت اقسام شبرا الخيمة وقليوب وكفر شكر والعبور وطوخ وبنها وشبين القناطر وقليوب ،وتم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة عباره عن 800 جرام من الحشيش المخدر ، 400جرام من مخدر الهيروين و 50 قرص مخدر و ومبالغ مالية، و10 قطع أسلحة نارية غير مرخصة وتم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.