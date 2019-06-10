القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى و28 لفافة هيروين فى الغربية

الغربية محمد طارق

تلقى مدير أمن الغربية، إخطارا بإلقاء ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا، القبض على عاطل وبحوزتة سلاح نارى وكمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائه.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية، يفيد بتمكن الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا، من ضبط "ع أ ع" 28 سنة، وشهرته "الاصيل" مقيم بشارع شريف باشا ثان طنطا، وبحوزته 28 لفافة هيروين، سلاح ناري "طبنجه" مبلغ مالي حصيلة البيع، ميزان حساس، هاتف محمول.

تم نقل المتهم لديوان القسم، وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الإتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابه للتحقيق.