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القبض على شاب يصنع الأسلحة النارية فى منزل بمدينة أرمنت بالاقصر

الإثنين، 10 يونيو 2019 05:44 م
القبض على شاب يصنع الأسلحة النارية فى منزل بمدينة أرمنت بالاقصر اسلحة نارية - ارشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، القبض على شاب يصنع الأسلحة النارية بمدينة أرمنت، حيث اتخذ منزله مقر لتصنيع الأسلحة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقي اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطار من مركز شرطة أرمنت يفيد بقيام شاب يدعي "أ.ع" 20 سنة عاطل، بتصنيع الأسلحة النارية وبيعها للمواطنين، فتم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء وائل نصار مدير إدارة البحث الجنائي، والرائد محسن حزين رئيس مباحث مركز شرطة أرمنت، تم التأكد من صحة المعلومات، وتم ضبط المتهم بالحال.

وبتفتيش منزل المتهم عثر بداخله علي 2 فرد خرطوش و15 طلقة خرطوش، وعدد من الأدوات والمعدات الخاصة بتصنيع الأسلحة النارية، ومبلغ 27 ألف جنية، وتم إقتياد المتهم لديوان قسم شرطة أرمنت وتحرر له المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


اخبار الاقصر

ضبط شاب يصنع الاسلة النارية

مركز شرطة ارمنت

اخبار المحافظات

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