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القبض على رئيس باكستان الأسبق على ذمة اتهامات بالفساد

الإثنين، 10 يونيو 2019 07:09 م
القبض على رئيس باكستان الأسبق على ذمة اتهامات بالفساد آصف علي زرداري
رويترز

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ألقت السلطات الباكستانية القبض على الرئيس الأسبق آصف على زرداري، اليوم الاثنين، على ذمة اتهامات بالفساد فى ضربة لحزب الشعب الباكستاني المعارض بشأن ما وصفته وسائل الإعلام بتحقيق يتعلق بحسابات مصرفية مزيفة وغسيل أموال.

وقال نوازيش على المتحدث باسم المكتب الوطنى للمساءلة، إن هيئته المعنية بمكافحة الفساد هى التى قبضت على "زرداري" أرمل رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو.

وذكرت قنوات إعلام محلية أن مكتب المساءلة قبض على "زردارى" فى إطار تحقيقه بشأن حسابات مصرفية وغسيل أموال مع شقيقته فريال تالبور التى تخضع للتحقيق أيضا.

وقضى زرداري 11 عاما فى السجن لاتهامات بالفساد والقتل، قبل أن يصبح رئيسا فى 2008 لكن لم تتم إدانته مطلقا ونفى ارتكاب أى مخالفة.

 


باكستان

آصف على زردارى

فساد

غسيل اموال

تحقيقات

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