سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 يونيو 2019 10:27 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

القبض على جزار ذبح تاجر مواشى بسلاح أبيض فى سوهاج بسبب خلافات مالية

الإثنين، 10 يونيو 2019 09:03 م
القبض على جزار ذبح تاجر مواشى بسلاح أبيض فى سوهاج بسبب خلافات مالية حادث قتل "ارشيفية"
سوهاج - محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج، من كشف غموض واقعة العثور على جثة تاجر مواشى، بدائرة المركز به عدة طعنات متفرقة بالجسم، ومذبوح من الرقبة.
 
 تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقه الذى يعمل جزارا ويقيم بدائرة المركز بسبب خلافات مالية بينهما، وترجع الواقعة عقب تلقى مدير أمن سوهاج بلاغا من نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بالعثور على جثة لأحد الأشخاص بمكان مهجور بها عدة طعنات متفرقة بالجسم وبه جرح قطعى بالرأس .
 
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وتبين أن الجثة تخص تاجر مواشى يبلغ من العمر 27 سنة، وبمناظرتها تبين أن بها عدة طعنات متفرقة بالجسم ومذبوح من الرأس ولم يتعرف أحد فى وقتها للتعرف على مرتكب الواقعة.
 
تم العرض على مدير المباحث الذى قرر سرعة كشف غموض الواقعة والتوصل لمرتكبيها تم وضع خطة بحث هادفه وتم تنشيط المصادر والمرشدين وبحث علاقات وخلافات المجنى عليه توصلت تحريات الرائد احمد المشنب رئيس مباحث المركز وفريق ضم النقباء محمود عبد الحفيظ ومصطفى محروس ومحمد طارق ومحمود الخطيب ضباط وحدة مباحث المركز، أن وراء ارتكاب الواقعة تاجر مواشي يبلغ من العمر 35 سنة.
 
عقب استصدار إذن النيابة العامة وتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة وأنه قام باستدراج المجنى عليه إلى مكان مهجور وقام بطعنه عدة طعنات وقام بذبحه من الرقبه باستخدام سلاح أبيض .
 
وعلل سبب ذلك لوجود خلافات أسرية بينهما، تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
 
 
 

حوادث سوهاج

حادث قتل

سلاح أبيض

خلافات مالية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة قتل ربة منزل فى عين شمس

الإثنين، 10 يونيو 2019 06:41 م

النيابة توجه الشروع فى قتل وسرقة للمتهمين بإطلاق النار على شاب لسرقته بالهرم

الإثنين، 10 يونيو 2019 03:37 م

حبس متهمين بخطف فتاة واغتصابها والشروع فى قتل سائق 4 أيام

الإثنين، 10 يونيو 2019 01:44 م

السجن المشدد 3 سنوات لمتهمين وسنة واحدة لـ 5 آخرين شرعوا فى قتل سيدة بسوهاج

الإثنين، 10 يونيو 2019 01:29 م

تزاحم فى محطة بنزين ينتهى بجريمة قتل بـ"فنزويلا"

الإثنين، 10 يونيو 2019 01:06 م

سقوط ميكانيكى وحلاق وراء قتل سائق وحرق جثته فى ميكروباص بالشروق

الإثنين، 10 يونيو 2019 11:11 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: نجوم أفريقيا على أرض مصر

اليوم السابع: نجوم أفريقيا على أرض مصر

فيديو..محمد صلاح لـ الجماهير المصرية: مستنى تشجيعكم فى "الكان"

فيديو..محمد صلاح لـ الجماهير المصرية: مستنى تشجيعكم فى "الكان"

كل ما تريد معرفته عن كوكب المشترى أضخم كواكب المجموعة الشمسية × 10 معلومات

كل ما تريد معرفته عن كوكب المشترى أضخم كواكب المجموعة الشمسية × 10 معلومات

الأهلى يواصل التصعيد ضد اتحاد الكرة ويقدم شكوى رسمية بمركز التسوية والتحكيم.. الأربعاء موعداً للنظر فى الشق العاجل.. الأحمر مهدد بفقدان مقعده بدورى أبطال أفريقيا.. وخبير لوائح يوضح النتائج المتوقعة

الأهلى يواصل التصعيد ضد اتحاد الكرة ويقدم شكوى رسمية بمركز التسوية والتحكيم.. الأربعاء موعداً للنظر فى الشق العاجل.. الأحمر مهدد بفقدان مقعده بدورى أبطال أفريقيا.. وخبير لوائح يوضح النتائج المتوقعة

منتخبات امم افريقيا 2019.. تونس فى مهمة البحث عن اللقب الثانى.. جيريس "الديك الفرنسى" أمل التوانسة لاعتلاء منصة التتويج.. معلول وساسى أسلحة ممثل العرب لفك عقدة ربع النهائى.. ولماذا سمى المنتخب بـ"نسور قرطاج"؟

منتخبات امم افريقيا 2019.. تونس فى مهمة البحث عن اللقب الثانى.. جيريس "الديك الفرنسى" أمل التوانسة لاعتلاء منصة التتويج.. معلول وساسى أسلحة ممثل العرب لفك عقدة ربع النهائى.. ولماذا سمى المنتخب بـ"نسور قرطاج"؟

حتى لا يعذب القارئ.. اعرف رأى الراحل أحمد خالد توفيق فى الكتابة

حتى لا يعذب القارئ.. اعرف رأى الراحل أحمد خالد توفيق فى الكتابة

شواطئ الغردقة تجذب المشاهير ونجوم الساحرة المستديرة.. محمد صلاح والننى ونافاس وبنزيما ينبهرون بجمال الطبيعة وجوها.. يروجون للسياحة بمصر على "السوشيال ميديا".. ووزير خارجية إسبانيا يصل للاستجمام.. صور

شواطئ الغردقة تجذب المشاهير ونجوم الساحرة المستديرة.. محمد صلاح والننى ونافاس وبنزيما ينبهرون بجمال الطبيعة وجوها.. يروجون للسياحة بمصر على "السوشيال ميديا".. ووزير خارجية إسبانيا يصل للاستجمام.. صور

رسمياً.. الأهلى يتقدم بشكوى عاجلة لمركز التسوية والتحكيم فى أزمة الدورى

رسمياً.. الأهلى يتقدم بشكوى عاجلة لمركز التسوية والتحكيم فى أزمة الدورى

النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لمتهمى اقتحام قسم كرداسة

النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لمتهمى اقتحام قسم كرداسة

أحمد خالد توفيق يبدع.. تعرف على سلسلة "سافارى"

أحمد خالد توفيق يبدع.. تعرف على سلسلة "سافارى"

رضا بين طلاب الثانوية العامة لمستوى الاقتصاد وشكاوى من صعوبة الإحصاء

رضا بين طلاب الثانوية العامة لمستوى الاقتصاد وشكاوى من صعوبة الإحصاء

شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ

شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة