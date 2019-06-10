القبض على جزار ذبح تاجر مواشى بسلاح أبيض فى سوهاج بسبب خلافات مالية

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج، من كشف غموض واقعة العثور على جثة تاجر مواشى، بدائرة المركز به عدة طعنات متفرقة بالجسم، ومذبوح من الرقبة.

تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقه الذى يعمل جزارا ويقيم بدائرة المركز بسبب خلافات مالية بينهما، وترجع الواقعة عقب تلقى مدير أمن سوهاج بلاغا من نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بالعثور على جثة لأحد الأشخاص بمكان مهجور بها عدة طعنات متفرقة بالجسم وبه جرح قطعى بالرأس .

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وتبين أن الجثة تخص تاجر مواشى يبلغ من العمر 27 سنة، وبمناظرتها تبين أن بها عدة طعنات متفرقة بالجسم ومذبوح من الرأس ولم يتعرف أحد فى وقتها للتعرف على مرتكب الواقعة.

تم العرض على مدير المباحث الذى قرر سرعة كشف غموض الواقعة والتوصل لمرتكبيها تم وضع خطة بحث هادفه وتم تنشيط المصادر والمرشدين وبحث علاقات وخلافات المجنى عليه توصلت تحريات الرائد احمد المشنب رئيس مباحث المركز وفريق ضم النقباء محمود عبد الحفيظ ومصطفى محروس ومحمد طارق ومحمود الخطيب ضباط وحدة مباحث المركز، أن وراء ارتكاب الواقعة تاجر مواشي يبلغ من العمر 35 سنة.

عقب استصدار إذن النيابة العامة وتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة وأنه قام باستدراج المجنى عليه إلى مكان مهجور وقام بطعنه عدة طعنات وقام بذبحه من الرقبه باستخدام سلاح أبيض .

وعلل سبب ذلك لوجود خلافات أسرية بينهما، تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.