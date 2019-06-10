القبض على المتهم بقتل صديقه بسبب الخلافات المالية بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

تمكنت الاجهزة الأمنية بالبحيرة، من ضبط المتهم بقتل صديقه بسبب الخلافات المالية بمدينة كفر الدوار بالبحيرة .

ترجع أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية بمقتل "ر. م. ع" 30 سنة بطلق نارى على يد "أ.س. ا"، 32 سنة لخلافات مالية بينهما وفر هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم و بحوزته السلاح المستخدم في الجريمة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.