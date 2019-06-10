الفيزياء بدون مخالفات فى امتحانات الثانوية الأزهرية للقسم العلمى

كتب لؤى على

أصدر قطاع المعاهد الازهرية تقرير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لمادة الفيزياء ، حيث سادت حالة من الهدوء اليوم الاثنين، خلال اليوم الخامس من امتحانات القسم العلمى، فى مادة الفيزياء، دون رصد شكاوى من صعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر أو عدم مناسبتها للزمن، وسادت أغلب اللجان حالة من الاستقرار والالتزام، ولم ترصد أى مخالفات.

وشهدت لجنتان حالتى إغماء وتم نقلهما للمستشفى، حيث حرص المسؤولون عن اللجنتين متابعة حالتهما والاطمئنان عليهما، وبعد المتابعة تبين أن التعب كان للإرهاق والإجهاد وليس لصعوبة فى الامتحان، وتم تحرير محضر بالواقعتين.

وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبي، من بينهم 103067 طالبًا فى القسم الأدبى، و51887 طالبًا فى القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالبًا بمعهد العلوم الإسلامية.