الغرف التجارية: الاحترافية فى إدارة ملف التصدير لأفريقيا يقوده للنجاح

كتب عبد الحليم سالم

أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن خطة وزارة قطاع الأعمال بالتوجه إلى قارة إفريقيا خطة جيدة جدا، لكن لابد من الاستفادة من الخطط السابقة ودراسة تلك الخطط، خاصة أن مسألة إنشاء شركة تختص بكل العملية التصديرية سبق تنفيذها أكثر من مرة وفشلت.

وأضاف أحمد الوكيل خلال الاجتماع الذى نظمته وزارة قطاع الأعمال العام، تمهيدا للمؤتمر الذى تنظمه الوزارة تحت عنوان جسور التجارة الخارجية شرق ووسط افريقيا والذى سيعقد فى 2 يوليو المقبل إنه من حيث المبدأ قد يقبل التجار خسارة الربح المتوقع لكنهم لا يقبلون خسارة رأس المال، وهذا أمر لابد من النظر إليه، لافتا إلى إنه يمكن تقبل إرسال بضائع إلى إفريقيا وتحمل عدة أشهر بدون مكسب أو بخسارة محدودة، لكن ليست بفقدان كل البضائع وخسارتها كلية .

وشدد الوكيل على أهمية كشف كافة تفاصيل خطة وزارة قطاع الأعمال العام للمصدرين وكيفية الاستفادة منها، وهل هناك دراسة وافية لخط الشحن الجديد ومدى منافسته مع مختلف الخطوط البحرية .

وقال إننا لابد أن ننجح على سبيل المثال فإن تركيا نجحت فى رفع صادراتها من 125 مليار دولار إلى 175 مليار دولار فقط فى 4 سنوات وكنت حاضر ذلك فى بيت الرئيس التركى السابق عبد الله جول مع عدد من رؤساء الغرف وكبار المستثمرين .

وأكد على أهمية أن تدار الشركة الجديدة باحترافية كاملة تلافيا للفشل، مثلما حدث من قبل عام 1999 بعد تأسيس 3 شركات بهدف التصدير لروسيا شركتان خسرتا وتم إنقاذ الثالثة بصعوبة.

وقال إن تحول الخط إلى تصدير واستيراد سيكون له مردود إيجابي للغاية ويقلل من التكلفة بدل من رجوع الحاويات فارغة .