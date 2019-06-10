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"العصار" يبحث مع وزير الصناعات العسكرية البيلاروسي التعاون المشترك

الإثنين، 10 يونيو 2019 09:20 ص
"العصار" يبحث مع وزير الصناعات العسكرية البيلاروسي التعاون المشترك جانب من اجتماع لجنة التصنيع العسكرى المصرية البيلاروسية
كتب زكى القاضى

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استقبل الدكتور  محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، رومان جولوفشينكو، وزير الدولة للصناعات العسكرية البيلاروسى، لعقد اجتماع لجنة التصنيع العسكرى المصرية البيلاروسية، لبحث مجالات التعاون المشترك فى التصنيع الحربى، خلال زيارة تستغرق يومين بالقاهرة، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

عقدت الجلسة الافتتاحية للجولة الثالثة من مباحثات لجنة التصنيع العسكرى المصرية البيلاروسية، برئاسة الدكتور محمدسعيد العصار من الجانب المصرى، و"رومان جولوفشينكومن الجانب البيلاروسى، وبحضور عدد من ممثلى الجهات المعنية بالقوات المسلحة ووفد من الشركات البيلاروسية، حيث تم مناقشة آخر مستجدات التعاون القائمة، مع عدد من الشركات البيلاروسية فى المجالات العسكرية، كما تم مناقشة موضوعات التعاون المقترحة بين شركات الإنتاج الحربى والشركات البيلاروسية فى مجالات التصنيع العسكرى.

خلال الاجتماع، تم التأكيد على حرص وزارة الإنتاج الحربى على إقامة صناعات مشتركة مع دولة بيلاروسيا، لما تمتلكه من تكنولوجيا حديثة فى كثير من مجالات التصنيع العسكرى، والتى يمكن التعاون بها لتطوير الصناعات العسكرية، وتحديث الأنظمة الدفاعية المتواجدة فى الأفرع المختلفة بالقوات المسلحة.

وأشاد "رومان جولوفشينكو" بالتعاون الناجح بين شركات الإنتاج الحربى، والشركات البيلاروسية، والذى يدعو إلى فتح المزيد من مجالات التعاون المشترك الأخرى، وذلك لما تتميز به شركات الإنتاج الحربى المصرى من تكنولوجيا متطورة وخبرات علمية وفنية، تواكب أحدث تكنولوجيات التصنيع فى العالم، كما قام بعرض مقترح  ( خارطة طريق) بموضوعات للتعاون الثنائى فى مجال التصنيع والتطوير لبعض المعدات العسكرية، والتى ستؤدى إلى إنتاج معدات حديثة بأسعار منافسة يتم طرحها فى الأسواق العربية المحيطة وكذلك الأسواق الأفريقية.
 
 
 
جانب من اجتماع لجنة التصنيع (2)
 
 
جانب من اجتماع لجنة التصنيع (1)

 


الانتاج الحربى

العصار

بيلاروسيا

التصنيع المشترك

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