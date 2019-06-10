الصحة: التأمين الصحى الجديد يضمن العلاج بالخارج لغير المتوفر له علاج محليا

أكد الدكتور خالد نورى رئيس هيئة الرعاية الصحية، إحدى هيئات ادارة منظومة التأمين الصحى الجديدة، أن التأمين الصحى يكفل العلاج بالخارج لكل مريض لا يتوفر له علاج فى مصر .

وقال رئيس هيئة الرعاية الصحية لـ"اليوم السابع"، إن نسبة السفر للعلاج فى الخارج ليست كبيرة بالشكل المقلق، وتابع: لدينا أطباء وقيادات كبيرة وخبرات طبية مميزة.

وأوضح الدكتور خالد نورى، أن العلاج على نفقة الدولة حاليا يقوم بدور سفر الحالات التى تحتاج للخارج، مضيفاً أن هناك موارد مالية مخصصة إلى ذلك والمنظومة الجديدة تضمن العلاج لكل الفئات.