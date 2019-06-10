الشباب والرياضة بالإسكندرية: بث مباريات أمم افريقيا بمراكز الشباب والأندية

الاسكندرية جاكلين منير

عقدت الدكتورة صفاء الشريف،وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية،اجتماعا موسعا مع الدكتور محمد رضا عرابى وكيل المديرية للرياضة،ومديرى فروع الشباب ومديرى إدارات الهيئات والعلاقات العامة والشباب ومعاونى مكتب وكيل الوزارة،لرفع حالة الاستعدادات القصوى بالاسكندرية، حيث تحتضن المدينة مباريات المجموعة الثانية للبطولة القارية.

واستعرض الاجتماع مدى جاهزية مراكز الشباب بشاشات العرض الكبرى،لنقل الأحداث والفعاليات المختلفة المتعلقة بالبطولة، من أجل تسهيل متابعة البطولة على الجماهير والشباب، بالإضافة للأجواء الجماهيرية المميزة في التجمعات الشبابية.

حيث من المقرر مشاركه حوالى 21 مركز شباب بشاشات كبرى،من إجمالى 49 مركز شباب،مع مشاركة باقى مراكز الشباب من خلال شاشات عرض LCD،إلى جانب مساهمة حوالى 11 نادى من الاندية الكبرى بالاسكندرية بتوفير شاشات عملاقه لتغطية أحداث البطولة.

وأكدت صفاء الشريف، على ضرورة مشاركة الاندية الشعبية بالاسكندرية حتى نعزز قيم المشاركة الوجدانية وتوسيع قاعدة المشاهدة الجماعية، مشددة على ضرورة أن تتزين مراكز الشباب والانديه بالاعلام وتكثيف الانشطه الرياضيه والثقافيه والفنيه كعامل جذب لشبابنا وابنائنا البراعم، ودعما للحراك الوطنى والتفاعلى مع بطولةكأس الامم الافريقية.

وفى السياق ذاته أكد الشريف على ضرورة فتح قاعات الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بمراكز الشباب لحث أعضاء مراكز الشباب للتسجيل والحصول على بطاقه المشجع، كماوجهت بضرورة تفعيل قاعدة للبيانات داخل كل هيئة شبابية ورياضية بأسماء أعضاء الهيئة والمسجلين على الموقع

وفى ختام الاجتماع أكدت صفاء الشريف على ضرورة توفير الأماكن والأجواء المناسبة التي تساعد المواطنين على الاستمتاع بمشاهدة المباريات لدعم المنتخب المصري في مبارياته مع الفرق المشاركة بالبطولة المزمع إقامتها في مصر خلال الشهر الجارى،

وأوصت برفع حالة الاستعدادات والمتابعه اللحظيه من خلال غرف عمليات بالمديريه بدءا من اليوم وحتى نهاية البطوله، لمتابعه كافة المستجدات اولا بأول بالهيئات الشبابية والرياضية.