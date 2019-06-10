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السياحة "الثالثة" بين القطاعات الاقتصادية الخمس الأولى فى العالم

الإثنين، 10 يونيو 2019 02:00 ص
السياحة "الثالثة" بين القطاعات الاقتصادية الخمس الأولى فى العالم منظمة السياحة العالمية
كتبت آمال رسلان

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كشف دكتور سعيد البطوطى المستشار الاقتصادى بمنظمة السياحة العالمية، عن أن السياحة الدولية تحتل المرتبة الثالثة بين القطاعات الاقتصادية الخمسة الأولى فى العالم، حيث تأتى الصناعات الكيماوية فى المقدمة تليها صناعة الوقود ثم السياحة، ويأتى بعدها الصناعات الغذائية والسيارات.

وبلغت الصادرات من السياحة الدولية عام 2018 وفقا لإحصائيات منظمة السياحة العالمية 1,7 تريليون دولار، وذلك نتيجة النمو القوى فى السفر إلى الخارج من العديد من الأسواق فى جميع أنحاء العالم، وهو ما يمثل 29% من صادرات الخدمات العالمية و7% من إجمالى الصادرات من السلع والخدمات على مستوى العالم.

وأشار البطوطى إلى أنه خلال عام 2018 كانت نسبة الزيادة قدرها 4% مقارنة بالعام السابق 2017، تلك النسبة فاقت نسبة النمو فى صادرات البضائع والتى كانت 3%، مما يعكس الطلب القوى على السفر الدولى فى بيئة اقتصادية قوية بشكل عام.

ويشتمل إجمالى الصادرات من السياحة الدولية على 1448 مليار دولار من إيرادات السياحة الدولية (إنفاق السائحين فى الوجهات السياحية) و256 مليار دولار فى خدمات نقل الركاب الدولية.


السياحة

منظمة السياحة العالمية

ايرادات السياحة

عائدات السياحة

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