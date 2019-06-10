السلطات اليابانية تعتقل رجلا مسنا هدد بمهاجمة تلاميذ رياض أطفال

طوكيو (أ ش أ)

ألقت الشرطة اليابانية القبض على رجل يبلغ من العمر 71 عامًا فى طوكيو لقيامه بإرسال رسائل تهديدية إلى أولياء أمور تلاميذ رياض الأطفال بزعم أنهم يصدرون أصواتا صاخبة، مهددا بمهاجمة الأطفال فى حال عدم الهدوء.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن الشرطة أن "يوتاكا آراى" أحد سكان أداشى وارد بطوكيو، ترك رسائل تهديد داخل صناديق بريد منازل الأطفال الأسبوع الماضى.

وقالت الشرطة إن المتهم كان يعيش بالقرب من محطة حافلة مدرسية لرياض الأطفال وأخبر المحققين أنه شعر بالانزعاج من الأصوات العالية للأطفال الذين ينتظرون الحافلات.

ونفى أراى أن الرسائل كانت تهدف إلى التهديد، بينما جاء محتوى إحدى الرسائل: "لا تدع أطفالك يرفعون أصواتهم.. إذا لم تتمكن من فعل ذلك، فلا تتذمر عما سيحدث".