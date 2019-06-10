السجن 15 سنة لعامل لاتهامه بقتل سيدتين بسبب مشادة كلامية فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم "جلال.ع.أ" 36 سنة عامل بالسجن 15 سنة لاتهامه بقتل المجنى عليهما " عدل.أ" و"منى.ف" بأن أطلق عليهما النار من سلاح آلى بدائرة مركز دار السلام .

صدر الحكم برئاسة المستشار عثمان محمدين وعضوية المستشارين أسامة صالح عرفة وعبد السلام نبيه عبد السلام بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم ومحمد عبد الحميد.

تعود أحداث القضية إلى عام 2015 بدائرة مركز دار السلام عندما تلقى رئيس المباحث، بلاغا بمقتل المجنى عليما متأثرين بإصابتهما بطلق نارى، وتم نقلهما إلى المستشفى جثث هامدة، وكشفت التحريات أن المتهم وراء إرتكاب الواقعة، حيث وقعت مشادة كلامية بين المتهم والمجنى عليهما أثناء شرائهما بعض المستلزمات داخل السوق، فقام المتهم بالتوجه إلى منزله وبجوزته سلاحا آليا وأطلق على المجنى عليهما النار، مما أدى إلى مقتلهما فى الحال وفر هاربا .

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق .