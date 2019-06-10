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السجن المشدد لسيدة وشقيقيها لإتجارهم بالمخدرات والأسلحة النارية فى سوهاج

الإثنين، 10 يونيو 2019 04:02 م
السجن المشدد لسيدة وشقيقيها لإتجارهم بالمخدرات والأسلحة النارية فى سوهاج مخدر الافيون
سوهاج محمود مقبول

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم، بحبس المتهمة م . ي ، وشقيقها محسن.ي، بالحبس لمدة 6 سنوات وبنفس العقوبة لشقيقها الهارب وذلك لاتهامهم بحيازة مخدر الأفيون بوزن  نصف كيلو جرام و370 قرص تامول المخدر، "20" قطرة فيدرا بيد، "2" فرد محلى الصنع عيار 9 مم، ومقبض خشبى ودبشك حديد وشريط ذخيرة و"7" طلقات ميزان حساس، هاتف محمول.

كانت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالاشتراك مع الأمن العام، قد دفعت  بمجموعات قتالية استهدفت أحد أكبر مناطق تجارة المواد المخدرة على مستوى المحافظة والتى يديرها مسجل خطر مطلوب فى 56 اتهام ومطلوب التنفيذ عليه فى 8 حكم مؤبد وشقيقه المتهم فى 15 واقعة وهارب من 3 حكم مؤبد، ونجلى الأول الهاربين من حكمين بالمؤبد.

أسفرت الجهود عن ضبط نجلة المتهم الرئيسى وبحوزتها كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية والطلقات مختلفة الأنواع أثناء قيامها بتوصيل المضبوطات لوالدها بدائرة مركز جزيرة شندويل.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات مفادها قيام أحد تاجر مخدرات بناحية قرية القرامطة غرب دائرة مركز جزيرة شندويل بالاتجار فـى المواد المخدرة متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم الدفع بمأمورية من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة مدعومة بمجموعات قتالية استهدفت المتحرى عنه "يحيى ك ع" وشهرته "يحيى تكيه" وتبين عدم تواجده بالمكان المستهدف.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط نجلته ميرفت ى، 32 عام ، ربة منزل ، بالمضبوطات سالفة الذكر وبمواجهة المتهمة اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد توصيلها لوالدها بقرية القرامطه دائرة مركز جزيرة شندويل.

كما أشارت التحريات إلى أن المتهم "يحى .ك . ع"، وشهرته يحى تكيه هارب من 56 اتهام متنوع ما بين قتل وشروع فى قتل وتجارة مخدرات ومقاومة سلطات وحيازة أسلحة نارية ومطلوب التنفيذ عليه فى 8 أحكام بالمؤبد بإجمالى 200 سنة سجن وشقيقه حسان والمتهم فى 15 قضية ما بين سرقة وتجارة مخدرات وحيازة سلاح وقتل وخطف والمطلوب التنفيذ عليه فى 3 أحكام مؤبد بإجمالى 75 سنة بالإضافة إلى نجلى الأول والهاربين من تنفيذ حكمين بالمؤبد بإجمالى 50 سنة سجن.

وأشارت التحريات أيضا إلى أن نجلة المتهم الأول التى تم ضبطها وبحوزتها المواد المخدرة والأسلحة النارية تقوم بإخفاء المضبوطات بمنزلها بناحية قرية الشيخ يوسف دائرة المركز وتقوم بتوصيلها لوالدها كل صباح ليمارس علمية الاتجار فى الأسلحة والمواد المخدرة وبمواجهة المتهمة بما أسفرت عنه التحريات اعترفت بحيازتها للمضبوطات لذات السبب كلفت إدارة البحث الجنائى بضبط المتهم الهارب وباقى المتهمين .


سوهاج

اخبار سوهاج

مكافحة المخدرات

الحبس

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