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الذهب يهبط من ذروة 14 شهرا مع تراجع الطلب على أصول الملاذ الآمن

الإثنين، 10 يونيو 2019 08:19 ص
الذهب يهبط من ذروة 14 شهرا مع تراجع الطلب على أصول الملاذ الآمن الذهب
(رويترز)

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تراجعت أسعار الذهب من ذروة 14 شهرا، اليوم الاثنين، بعد أن تسبب اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك على تفادى حرب تجارية فى تقلص الطلب على المعدن الأصفر الذى يُعتبر ملاذا آمنا.

 

وبحلول الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب فى المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1328.08 دولار للأوقية (الأونصة). وفى الجلسة السابقة، بلغ المعدن أعلى مستوياته منذ 19 أبريل 2018 عند 1348.08 دولار للأوقية.

 

وتراجع الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة واحدا بالمئة إلى 1332.20 دولار للأوقية.

 

وأبرمت الولايات المتحدة والمكسيك اتفاقا يوم الجمعة الماضى، لتفادى حرب تجارية، مع موافقة المكسيك على أن توسع سريعا برنامج لجوء مثير للجدل وتنشر قوة أمنية لكبح تدفق المهاجرين غير الشرعيين من أمريكا الوسطى.

 

كما دافع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن الاتفاق مع المكسيك فى مواجهة انتقادات بعدم وجود التزامات جديدة كبرى لوقف تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة، وقال يوم الأحد إنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل قريبا.

 

وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية والأسهم الآسيوية اليوم الاثنين بعد أن تخلت الولايات المتحدة عن تهديدها بفرض رسوم جمركية على المكسيك فى اتفاق لمكافحة الهجرة غير الشرعية من أمريكا الوسطي، وفى الوقت الذى عززت فيه بيانات ضعيفة للوظائف الأمريكية الآمال فى خفض أمريكى لأسعار الفائدة.

 

وسيتطلع المستثمرون حاليا لأى تطورات فى التجارة بين الصين والولايات المتحدة، فى الوقت الذى تسببت فيه طول مدة النزاع بين البلدين فى كبح التفاؤل فى الأسواق.

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.3 بالمئة إلى 14.79 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 806.28 دولار للأوقية، بينما هبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1353.55 دولار للأوقية.

 

 


اليوم السابع بلس

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الولايات المتحدة

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