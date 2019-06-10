"الدمغة والموازين": حملات على المطاحن للتأكد من أوزان القمح المحلى

كتب مدحت وهبة

أكد اللواء عبد الله منتصر ، رئيس مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، أن المصلحة تنفذ فى الوقت الراهن حملات لمتابعة مكاييل وزن القمح المحلى ، للموسم المحلى للتأكد من مطابقة الاوزان للمواصفات القياسية .

وأضاف اللواء عبد الله منتصر فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " أن هناك تعليمات من وزارة التموين والتجارة الداخلية ،بشأن تكثيف الحملات الرقابية على مكاييل الوزن على مستوى الجمهورية ،وأن مفتشو المصلحة قاموا بتحرير 3 محاضر لبعض المطاحن الخاصة نتيجة عدم وجود رخصة للعمل كوزان ، فى القاهرة و6 أكتوبر والعاشر من رمضان .