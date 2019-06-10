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"الدمغة والموازين": حملات على المطاحن للتأكد من أوزان القمح المحلى

الإثنين، 10 يونيو 2019 06:00 ص
"الدمغة والموازين": حملات على المطاحن للتأكد من أوزان القمح المحلى أقماح - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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أكد اللواء عبد الله منتصر ، رئيس مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، أن المصلحة تنفذ فى الوقت الراهن حملات لمتابعة مكاييل وزن القمح المحلى ، للموسم المحلى  للتأكد من مطابقة الاوزان للمواصفات القياسية .

وأضاف اللواء عبد الله منتصر فى تصريحات خاصة  لـ " اليوم السابع "  أن هناك تعليمات من وزارة التموين والتجارة الداخلية  ،بشأن تكثيف الحملات الرقابية على مكاييل الوزن على مستوى الجمهورية ،وأن مفتشو المصلحة قاموا بتحرير 3 محاضر لبعض المطاحن الخاصة نتيجة عدم وجود رخصة للعمل كوزان ، فى   القاهرة و6 أكتوبر والعاشر من رمضان .


مصلحة الدمغة والموازين

عبد الله منتصر

رخصة وزن القمح

وزن القمح بالمطاحن

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