الدفاع اليابانية تكشف أسباب تحطم المقاتلة "إف -35 إيه" بالمحيط الهادئ

طوكيو (أ ش أ)

كشف وزير الدفاع اليابانى تاكيشى أيواى، النقاب عن أسباب تحطم المقاتلة اليابانية "F-35A" وغرقها فى المحيط الهادئ، مشيرا إلى فقدان الطيار القدرة على تحديد الاتجاه فى الفراغ.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، عن الوزير اليابانى قوله اليوم الاثنين، إن أشلاء الطيار التى تم العثور عليها تفيد بأنه لم يحاول استخدام "زر قذف الكرسى " للنجاة، وأنه فقد قدرة تحديد الاتجاه فى الفراغ قبل الكارثة مباشرة.

وأضاف أنه من المحتمل جدا أن الطيار كان يعانى من الدوار أو الارتباك "المكانى " ولم يكن يدرك وضعه.

يذكر أن المقاتلة اليابانية "F-35A" فقدت فى التاسع من أبريل الماضى، بعد 28 دقيقة من تحليقها فوق المحيط الهادئ، ضمن تدريبات جوية على بعد 135 كيلومترا من قاعدة "ميساوا" الجوية اليابانية.

وتعد هذه الطائرة، أول طائرة تم تجميعها فى اليابان فى مصنع مؤسسة "ميتسوبيشى" فى الخامس من يوليو عام "2017 ".