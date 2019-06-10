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الخارجية الباكستانية: حل قضية كشمير ضروري للسلام في منطقة جنوب أسيا

الإثنين، 10 يونيو 2019 05:33 م
الخارجية الباكستانية: حل قضية كشمير ضروري للسلام في منطقة جنوب أسيا وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي
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قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، إن حل نزاع إقليم كشمير المُتنازع عليه بين الهند وباكستان ضروريًا للسلام في منطقة جنوب آسيا.

 

وأضاف قريشي - في تصريح نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية اليوم،الاثنين، - أن المجتمع الدولي أيّد موقف باكستان المبدئي حول كشمير، وأدان ما وصفه بالـ(الفظائع) التي ترتكبها القوات الهندية بحق الكشميريين المدنيين الأبرياء في كشمير.

 

وأوضح أن بلاده على اتصال مع الدول الصديقة بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة والصين وماليزيا، وكذلك مع روسيا في هذا الصدد.

 


باكستان

كشمير

اسيا

نزاع

الامارات

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