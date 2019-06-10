الحماية المدنية تسيطر على حرائق بـ 5 قرى بكفر الشيخ ولاخسائر فى الأرواح

تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، بلاغات من النجدة، تفيد بنشوب 5حرائق في منزل بقرية منشأة عباس بسيدي سالم ، وبالجدية بالحامول،وأرض البحوث بقرية رزقة أماي، وقرية محلة دياي مركز دسوق، وبقرية السالمية مركز فوه، وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحرائق.



وانتقلت قوات الحماية المدنية بتوجيهات العميد رضا عبدالحميد،مدير إدارة الحماية المدينية ،لمواقع الحرائق ،وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء،وسيطرت على الحرائق ،منهاحريق شب بمنزل"هـ. إ .أ " بقرية الجدية، مركز الحامول، حيث شب الحريق بأسطوانة غاز بسبب تسرب الغاز منها، وتمت السيطرة على الحريق قبل انفجارها، وأتت النيران علي بعض محتويات المطبخ، كما على حريق بمنزل "م. س. ع" بقرية منشأة عباس، مركز سيدي سالم، والتهمت النيران بعض أثاث المنزل دون إصابات في الارواح .

وتمكنت سيارات الإطفاء، من اخماد نيران بصنع تفتيح عوازل القطن في إحدى الماكينات بقرية السالمية بفوه ملك ، مما أدى لاحتراق الماكينة والسيطرة عليه قبل امتداده للماكينات الأخرى ،كما نشب حريق محدود بأرض البحوث الزراعية ناحية قرية رزقة أماي، مركز كفر الشيخ، نتيجة تطاير شرر من جرار يكبس القش، واحترق عدد منها وتمت السيطرة علي الباقي وتم إجراء عمليات التبريد اللازمة.



كما تمكنت سيارات الدفاع المدني من إخماد حريق شب برسيم بأراض زراعية ،مجاورة لمستودع أسطوانات غاز، بقرية محلة دياي بدسوق، أثناء عملية دراس البرسيم التقاوي،لتطاير شرر من الجرار الذي كان يقوم بعملية " الدراس"، وتم السيطرة على الحريق قبل وصوله للمستودع الملاصق للأرض الزراعية .