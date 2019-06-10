سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 يونيو 2019 09:07 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الحكومة الكندية تدعم جهود منع انتشار الأسلحة النووية

الإثنين، 10 يونيو 2019 08:30 م
الحكومة الكندية تدعم جهود منع انتشار الأسلحة النووية اسلحة نووية أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعربت الحكومة الكندية اليوم الإثنين ،عن دعمها للجهود الدولية المبذولة لمنع انتشار ونزع الأسلحة النووية.

 

وفي هذا الإطار، أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، أن السكرتيرة البرلمانية لوزيرة الخارجية، باميلا جولدسميث-جونز ستمثل كندا في اجتماع ستوكهولم بشأن نزع السلاح النووي ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الذي ستستضيفه وزيرة الخارجية السويدية مارجوت فالستروم في ستوكهولم بالسويد يوم غد الثلاثاء.

 

تستضيف العاصمة السويدية، ستوكهولم، يوم غد الثلاثاء، اجتماعا دوليا موسعا لمناقشة تهديدات الأسلحة النووية، على وقع ازدياد التوتر بهذا الشأن في أعقاب مغادرة روسيا والولايات المتحدة لاتفاقية نزع السلاح .

 

ويعقد الاجتماع، الذي كانت دعت إليه وزيرة الخارجية السويدية، مارجوت فالستروم، بدون أي مشاركة من القوى النووية التسع في العالم، حيث لم توجه لهم أي دعوة رسمية.

 

وتستغل السكرتيرة البرلمانية جولدسميث جونز الاجتماع كفرصة لإعادة تأكيد التزام كندا باتخاذ تدابير عملية وشاملة توحد الدول الحائزة للأسلحة النووية وغير النووية في تحقيق قضية مشتركة - وهو الوصول إلى عالم خال من الأسلحة النووية.

 

وقالت جونز "كندا هي إحدى الدول المنادية بنزع السلاح النووي. بينما نقترب من الذكرى الخمسين لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، فإننا ندرك الإحباط الواسع النطاق إزاء عدم إحراز تقدم في نزع السلاح النووي ونتفق على أنه لا يزال يتعين القيام بالمزيد. نشيد بالسويد لقيادتها ونتطلع إلى العمل مع الدول المشاركة لتحديد خطوات ملموسة نحو نزع السلاح النووي."

 


كندا

نووى

اسلحة نووية

السويد

الحكومة الكندية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وكالة الطاقة النووية : 54 مفاعل قيد الإنشاء فى 18 دولة وتوفير 10% من احتياجات الكهرباء

الإثنين، 10 يونيو 2019 11:59 ص

وزير الخارجية الإيرانى: مستعدون للتعاون من أجل الحفاظ على الاتفاق النووى

الإثنين، 10 يونيو 2019 11:32 ص

الخارجية الإيرانية: الاتحاد الأوروبى فشل فى إنقاذ الاتفاق النووى

الإثنين، 10 يونيو 2019 08:46 ص

البرامج النووية لإيران وكوريا الشمالية تتصدر جدول أعمال اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الأحد، 09 يونيو 2019 05:00 م

وزير خارجية ألمانيا يجتمع مع الرئيس الإيرانى لإنقاذ الاتفاق النووى

الأحد، 09 يونيو 2019 04:52 م

حيرة أوروبية إزاء تقلبات ترامب إيران.. نيويورك تايمز: قادة القارة العجوز يحاولون فهم إستراتيجية الإدارة الأمريكية لإنقاذ الاتفاق النووى.. ودبلوماسيون: تصرفات الرئيس الأمريكى تعزز قناعة الإيرانيون بالحاجة لقنبلة

الأحد، 09 يونيو 2019 03:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: نجوم أفريقيا على أرض مصر

اليوم السابع: نجوم أفريقيا على أرض مصر

فيديو..محمد صلاح لـ الجماهير المصرية: مستنى تشجيعكم فى "الكان"

فيديو..محمد صلاح لـ الجماهير المصرية: مستنى تشجيعكم فى "الكان"

كل ما تريد معرفته عن كوكب المشترى أضخم كواكب المجموعة الشمسية × 10 معلومات

كل ما تريد معرفته عن كوكب المشترى أضخم كواكب المجموعة الشمسية × 10 معلومات

الأهلى يواصل التصعيد ضد اتحاد الكرة ويقدم شكوى رسمية بمركز التسوية والتحكيم.. الأربعاء موعداً للنظر فى الشق العاجل.. الأحمر مهدد بفقدان مقعده بدورى أبطال أفريقيا.. وخبير لوائح يوضح النتائج المتوقعة

الأهلى يواصل التصعيد ضد اتحاد الكرة ويقدم شكوى رسمية بمركز التسوية والتحكيم.. الأربعاء موعداً للنظر فى الشق العاجل.. الأحمر مهدد بفقدان مقعده بدورى أبطال أفريقيا.. وخبير لوائح يوضح النتائج المتوقعة

منتخبات امم افريقيا 2019.. تونس فى مهمة البحث عن اللقب الثانى.. جيريس "الديك الفرنسى" أمل التوانسة لاعتلاء منصة التتويج.. معلول وساسى أسلحة ممثل العرب لفك عقدة ربع النهائى.. ولماذا سمى المنتخب بـ"نسور قرطاج"؟

منتخبات امم افريقيا 2019.. تونس فى مهمة البحث عن اللقب الثانى.. جيريس "الديك الفرنسى" أمل التوانسة لاعتلاء منصة التتويج.. معلول وساسى أسلحة ممثل العرب لفك عقدة ربع النهائى.. ولماذا سمى المنتخب بـ"نسور قرطاج"؟

حتى لا يعذب القارئ.. اعرف رأى الراحل أحمد خالد توفيق فى الكتابة

حتى لا يعذب القارئ.. اعرف رأى الراحل أحمد خالد توفيق فى الكتابة

شواطئ الغردقة تجذب المشاهير ونجوم الساحرة المستديرة.. محمد صلاح والننى ونافاس وبنزيما ينبهرون بجمال الطبيعة وجوها.. يروجون للسياحة بمصر على "السوشيال ميديا".. ووزير خارجية إسبانيا يصل للاستجمام.. صور

شواطئ الغردقة تجذب المشاهير ونجوم الساحرة المستديرة.. محمد صلاح والننى ونافاس وبنزيما ينبهرون بجمال الطبيعة وجوها.. يروجون للسياحة بمصر على "السوشيال ميديا".. ووزير خارجية إسبانيا يصل للاستجمام.. صور

رسمياً.. الأهلى يتقدم بشكوى عاجلة لمركز التسوية والتحكيم فى أزمة الدورى

رسمياً.. الأهلى يتقدم بشكوى عاجلة لمركز التسوية والتحكيم فى أزمة الدورى

النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لمتهمى اقتحام قسم كرداسة

النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لمتهمى اقتحام قسم كرداسة

أحمد خالد توفيق يبدع.. تعرف على سلسلة "سافارى"

أحمد خالد توفيق يبدع.. تعرف على سلسلة "سافارى"

رضا بين طلاب الثانوية العامة لمستوى الاقتصاد وشكاوى من صعوبة الإحصاء

رضا بين طلاب الثانوية العامة لمستوى الاقتصاد وشكاوى من صعوبة الإحصاء

شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ

شاهد فى دقيقة.. هازارد يقتحم قائمة أغلى 10 صفقات فى التاريخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة