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الحبس 5 سنوات لعاطل لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية

الإثنين، 10 يونيو 2019 12:01 م
الحبس 5 سنوات لعاطل لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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قضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار عزت محمد كامل رئيس الدائرة الخامسة، حبس "إ،م،ع" عاطل 5 سنوات غيابى، وذلك لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز قويسنا .

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية،إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد أحمد خليل رئيس مباحث مركز قويسنا، من ضبط "إ.م.ع" عاطل وذلك لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز قويسنا، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. 

 


جنايات شبين الكوم

حبس عاطل

اتجار فى المواد المخدرة

امن المنوفيه

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