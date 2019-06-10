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"الحاصلات الزراعية": 1.6 مليار دولار قيمة الصادرات خلال 8 أشهر

الإثنين، 10 يونيو 2019 02:27 ص
"الحاصلات الزراعية": 1.6 مليار دولار قيمة الصادرات خلال 8 أشهر عبد الحميد دمرداش مع الزميل عبد الحليم سالم
كتب عبد الحليم سالم

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قال النائب عبد الحميد دمرداش عضو مجلس النواب ، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن إجمالى الصادرات الزراعية خلال الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية شهر مايو الماضى، بلغت نحو 3.3 مليون طن بلغت قيمتها نحو 1.6 مليار دولار .

وأضاف دمرداش لـ"اليوم السابع" أن المجلس يسعى لزيادة الصادرات وتنويع الأسواق على الرغم من الصعوبات الكبيرة  التى تواجه الصادرات الزراعية المصرية نتيجة المنافسة الشرسة من الدول القريبة منها .

وأشار عبد الحميد دمرداش أن الأسواق المستهدفة ستكون فى دول شرق آسيا، وأيضا فى دول أمريكا الجنوبية، وهى من أقل الدول التى تستورد منتجات مصرية، وبالتالى فإنه لابد من القيام بعثات ترويجية للمنتجات فى تلك الدول بهدف زيادة الصادرات السنوات المقبلة ضمن برنامج الحكومة الخاص بزيادة الصادرات لـ55 مليار دولار فى غضون من 3 إلى 5 سنوات.


الحاصلات الزراعية

عبد الحميد دمرداش

منتجات مصر الزراعية

التصدير

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