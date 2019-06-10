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الحاصلات الزراعية : وفد شركات صينية يتفقد مزارع ومحطات تعبئة العنب

الإثنين، 10 يونيو 2019 06:45 م
الحاصلات الزراعية : وفد شركات صينية يتفقد مزارع ومحطات تعبئة العنب عبد الحميد دمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية
كتب عبد الحليم سالم

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كشف هانى حسين ، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ، أن  المجلس برئاسة النائب عبد الحميد دمرداش  ، عضو مجلس النواب، سيستقبل مساء اليوم وفدا صينيا من عدد من الشركات الراغبة فى استيراد العنب المصرى.

وقال حسين ، فى تصريحات لـ  " اليوم السابع"  إنه سيتم تنظيم حفل عشاء لوفد الشركات بحضور أعضاء مجلس إدارة المجلس وعدد من رجال الأعمال  فى أحد الفنادق ، لافتا أن الوفد الصينى سيتفقد صباح غد الثلاثاء مزارع العنب ومحطات التعبئة بالتنسيق مع هيئة تنمية الصادرات  بجانب عقد مقابلات شخصية للوفد مع رؤساء الشركات المصرية فى زيارته التى تستمر حتى الخميس المقبل .

 

 


الشركات الصينية

المجلس التصديري للحاصلات الزراعية

عبد الحميد دمرداش

صادرات العنب

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