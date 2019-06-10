الجوازات السعودية: التأمين الصحى شرط أساسى لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية

كتب محمد تهامى زكى

كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية، أنه لم يعد ممكنا تمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلا بوجود تأمين صحى سارٍ للزائر المراد التمديد له.

وقال الحساب الرسمى للمديرية العامة للجوازات فى المملكة، عبر تويتر: "وجود التأمين الصحى مطلب أساسى لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية".



الجوازات السعودية

وكان البعض فوجئ خلال الفترة الأخيرة بعدم قدرتهم على تمديد تأشيرة الزيارة وظهور رسالة تفيد بضرورة تمديد التأمين الصحى.

ويشترط عند التمديد لتأشيرة الزيارة العائلية، أن تكون المدة المتبقية فى صلاحية التأشيرة سبعة أيام أو أقل، وألا يكون مضى على انتهائها أكثر من ثلاثة أيام، وألا يتجاوز مجموع فترة تأشيرة الزيارة بعد التمديد 180 يومًا كحد أقصى من تاريخ الدخول للمملكة، علمًا بأنه يتم التمديد حسب المدة الأساسية التى أصدرت بها التأشيرة.