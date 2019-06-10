التنمية المحلية تبحث مشكلة تضرر أهالى 15 مايو من الروائح الكريهة بمصنع مخلفات طبية

كتب على عبد الرحمن

أكدت وزارة التنمية المحلية، أنها تبحث حل مشكلة تضرر أهالى مدينة 15 مايو بالقاهرة، من أحد مصانع المخلفات الطبية بالمنطقة والذى يسبب بعض الانبعاثات والروائح الكريهة.

وشددت الوزارة على ضرورة الاهتمام بالمشاركة المجتمعية بمدينة 15 مايو والتفاعل بصورة مستمرة من مطالب المواطنين من سكان المنطقة المجاورة لمجمع المخلفات، خاصة فيما يخص إقامة بعض المشروعات الخدمية للمواطنين ومنها أعمال التجميل والنظافة بالمدينة، والاستمرار فى التزام مسئولى المجمع بالضوابط والاشتراطات البيئة والصحية لمنظومة العمل .

يأتى ذلك فى إطار الاستعداد لدخول منظومة المخلفات الجديدة فى القاهرة حيز التنفيذ، حيث تمثل نسبة المخلفات بها 23.7% من إجمالى محافظات الجمهورية، وتسعى الحكومة إلى رفع معدلات نظافة الشارع خاصة فى الأماكن الأكثر تكدساً بالسكان فى كافة المحافظات حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فيما يخص مشكلة القمامة فى وقت سريع.



كما تسعى الحكومة إلى الوصول لمنظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع كافة الشركاء، لإحداث نقلة حضارية كبيرة فى الشارع المصرى خلال فترة قصيرة .