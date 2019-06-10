التمثيل التجاري المصرى فى أكرا: زيادة الصادرات المصرية لغانا بنسبة 65% عام 2018

كتب إسلام سعيد

أفاد التقرير الاقتصادي عن العلاقات بين مصر وغانا، والذي أعده مكتب التمثيل التجاري المصري في أكرا برئاسة السكرتير أول التجاري محمد حسانين، أن الصادرات السلعية المصرية إلى غانا قد زادت بنسبة 65.5 % عام 2018 لتسجل 96.5 مليون دولار مقارنة بـ 58.3 مليون دولار عام 2017، كما زادت أيضا الواردات المصرية من غانا بنسبة 27.5 % عام 2018 لتسجل 15.1 مليون دولار مقارنة بـ 11.8 مليون دولار عام 2017، ليبلغ اجمالي حجم التجارة بين البلدين نحو 108.3 مليون دولار، وهو معدل قابل للزيادة في ضوء المؤشرات المبدئية لعام 2019.

وتمثلت أهم المنتجات المصرية المصدرة لغانا - والتي شهدت زيادة ملحوظة في عام 2018 - في عدادات الكهرباء التي سجلت 15.9 مليون دولار مقارنة بـ 6.3 مليون دولار عام 2017، مكسبات الطعم والرائحة التي تدخل في الصناعات الغذائية بقيمة 11.8 مليون دولار مقارنة بـ 7.2 مليون دولار عام 2017 الكلنكر المستخدم في صناعة الأسمنت وتم تصديره لأول مرة هذا العام بقيمة 6.7 مليون مقارنة بـ 2 مليون دولار عام 2017، كربونات الكالسيوم بقيمة 3 ملايين دولار مقارنة بـ 2.4 مليون دولار عام 2017، ومنتجات حديد وصلب بقيمة 4.5 مليون دولار مقارنة بـ 1.1 مليون دولار عام 2017 .

تجدر الإشارة إلى أن 99 % من واردات مصر من غانا هي منتجات أولية لخدمة الصناعة المصرية وتتمثل في الكاكاو والخشب.