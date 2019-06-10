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التمثيل التجارى يوفر فرص تصديرية بقيمة 8 ملايين يورو لإيطاليا خلال 5 شهور

الإثنين، 10 يونيو 2019 01:11 م
التمثيل التجارى يوفر فرص تصديرية بقيمة 8 ملايين يورو لإيطاليا خلال 5 شهور أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى المصرى
كتب إسلام سعيد

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كشف أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى المصرى، أن مكتب ميلانو وفر على مدار الخمسة أشهر الماضية، فرص تصديرية بقيمة زادت عن 8 ملايين يورو؛ منها 6.1 مليون خلال شهر مايو الماضى، وعقد المكتب لقاءات مثمرة مع الشركات الإيطالية للوقوف على احتياجاتها الاستيرادية من المنتجات المختلفة ذات الميزة التنافسية والأهمية التصديرية الخاصة لمصر.
 
وأضاف عنتر، فى بيان صحفى، اليوم الاثنين، أنه نتج عن هذه الجهود نجاح المكتب فى  توفير عدد 12 فرصة تصديرية (بذور – الشمر – الريحان – البطاطس – البطاطا الحلوة – سكروز بودر – ومسحوق الجلوكوز – الفوسفات- مسحوق ما لتو ديكسترين).
 
وقال عنتر، إن جهود مكتب ميلانو، يأتى فى إطار حرص جهاز التمثيل التجارى المصرى ومكاتبه الخارجية على تنفيذ خطة تنمية الصادرات المصرية التى تم إقرارها.
 
 
 
 
 

التمثيل التجارى

الفرص التصديرية

التصدير لايطاليا

صادرات مصر

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